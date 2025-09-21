與盧秀燕會面吃小吃爭取支持？ 郝龍斌：老朋友聚會

國民黨主席10月18日改選，登記參選的前台北市長郝龍斌今天傍晚將與台中市長盧秀燕會面，一起吃小吃；郝龍斌表示，他與盧秀燕是多年好友，今天只是老朋友聚會。

國民黨主席10月18日改選，共6人完成登記參選。郝龍斌繼昨天赴雲林拜會立法院長韓國瑜後，今天傍晚將與盧秀燕會面，一起吃小吃。

郝龍斌今天出席青溪總會理監事會議前受訪表示，韓國瑜在北農擔任總經理時，他是台北市長，兩人因此結緣，是很好的朋友，韓國瑜昨天一句「心想4（事）成」已勝過千言萬語。

郝龍斌說，未來他當主席，韓國瑜身為立法院長，立法院的運作與發揮，當然需要韓國瑜幫助，而未來也都需要韓國瑜、盧秀燕的協助與支持。

談到晚間將與盧秀燕會面，郝龍斌說，他與盧秀燕是多年好友，兩人相識時，他是台大教授，盧秀燕是新聞記者。盧秀燕非常關心台灣，任何角色都需要盧秀燕支持與幫助，今天只是老朋友聚會。

至於是否參加10月4日辯論會，郝龍斌表示，前彰化縣長卓伯源昨天也曾表達，應該要有公平合理機制，讓所有參選人同台表達理念想法，他認同這個看法也會持續跟相關單位溝通，若有合理公平機制，當然可以考慮。

此外，郝龍斌日前說前民眾黨主席柯文哲在京華城案，絕對有圖利廠商，後又發文聲援柯文哲，遭質疑昨是今非。郝龍斌說，他認為偵結起訴後還繼續羈押是不公平、不合理，且國民黨至今仍有6名黨工被羈押、100多人被起訴，司法不公正是一般民眾的共識。

