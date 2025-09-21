出席中國青溪總會活動 郝龍斌、張亞中同台握手說加油

快訊

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
國民黨兩位主席候選人郝龍斌（右）與張亞中（左）兩人於中國青溪總會活動同台，兩人各坐一方，活動時並未過多交流。記者曾原信／攝影
國民黨兩位主席候選人郝龍斌（右）與張亞中（左）兩人於中國青溪總會活動同台，兩人各坐一方，活動時並未過多交流。記者曾原信／攝影

國民黨主席候選人郝龍斌今天中午出席中國青溪總會活動，並碰巧與同為候選人的張亞中同台，兩人開場與結束時都有握手，郝龍斌還跟張亞中說了聲加油。

針對昨天候選人卓伯源衝中天新聞，要求合理的辯論會，郝龍斌也表示所有黨主席候選人都該合理表達理念跟想法，他認同這看法，會與相關單位溝通，讓大家都有機會表達意見。

國民黨兩位主席候選人郝龍斌（右）與張亞中（左後）兩人於中國青溪總會活動同台，郝龍斌與張亞中各有支持者合影。記者曾原信／攝影
國民黨兩位主席候選人郝龍斌（右）與張亞中（左後）兩人於中國青溪總會活動同台，郝龍斌與張亞中各有支持者合影。記者曾原信／攝影
國民黨兩位主席候選人郝龍斌（右）與張亞中（左）兩人於中國青溪總會活動同台，結束時，兩人握手互相加油。記者曾原信／攝影
國民黨兩位主席候選人郝龍斌（右）與張亞中（左）兩人於中國青溪總會活動同台，結束時，兩人握手互相加油。記者曾原信／攝影
國民黨主席候選人郝龍斌出席中國青溪總會活動。記者曾原信／攝影
國民黨主席候選人郝龍斌出席中國青溪總會活動。記者曾原信／攝影

