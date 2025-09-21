不滿辯論未受邀卓伯源衝會場 連勝文：國民黨會辦政見發表會

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
國民黨主席之爭打得火熱，昨天中天舉辦辯論會，候選人之一卓伯源未受邀，突臨現場試圖闖進辯論會場，國民黨選監委員會召集人連勝文表示，後續黨內也會辦政見說明會。記者林俊良／攝影
國民黨主席之爭打得火熱，昨天中天舉辦辯論會，候選人之一卓伯源未受邀，突臨現場試圖闖進辯論會場，國民黨選監委員會召集人連勝文表示，後續黨內也會辦政見說明會。記者林俊良／攝影

國民黨主席之爭打得火熱，昨天中天電視舉辦辯論會，候選人之一卓伯源未受邀，突臨現場試圖闖進辯論會場，高喊「媒體不公」引發爭議。國民黨選監委員會召集人連勝文表示，該辯論會非國民黨主辦，後續會協調所有候選人時間，舉行政見發表會，讓所有候選人闡述政見。

連勝文指出，昨天的辯論會並非由國民黨主辦，之後會針對所有候選人舉辦一場政見發表會，讓大家有機會發表政見，接下來黨內也將會協調每一位候選人時間，舉辦一場公開發表會。

針對趙少康槓上張亞中，連勝文表示，國民黨黨主席選舉是自由、民主，如同大選每一位黨員都有權力來表達自己的想法，只要不要惡意辱罵或破壞黨的形象跟尊嚴，不會特別去限制黨員的發言。

