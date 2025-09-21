不滿辯論未受邀卓伯源衝會場 連勝文：國民黨會辦政見發表會
國民黨主席之爭打得火熱，昨天中天電視舉辦辯論會，候選人之一卓伯源未受邀，突臨現場試圖闖進辯論會場，高喊「媒體不公」引發爭議。國民黨選監委員會召集人連勝文表示，該辯論會非國民黨主辦，後續會協調所有候選人時間，舉行政見發表會，讓所有候選人闡述政見。
連勝文指出，昨天的辯論會並非由國民黨主辦，之後會針對所有候選人舉辦一場政見發表會，讓大家有機會發表政見，接下來黨內也將會協調每一位候選人時間，舉辦一場公開發表會。
針對趙少康槓上張亞中，連勝文表示，國民黨黨主席選舉是自由、民主，如同大選每一位黨員都有權力來表達自己的想法，只要不要惡意辱罵或破壞黨的形象跟尊嚴，不會特別去限制黨員的發言。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言