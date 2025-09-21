聽新聞
0:00 / 0:00
卓伯源未受邀媒體主辦辯論 鄭麗文：建議所有人一起參與
媒體昨舉辦國民黨主席選舉電視辯論會，未受邀的國民黨主席候選人卓伯源欲進入會場，遭現場工作人員阻擋。黨主席候選人鄭麗文表示，這樣的情況已引發外界對選舉公平性的疑慮，建議主辦單位邀請所有參選人一起參與辯論。
鄭麗文今天透過臉書表示，昨天的電視辯論安排，原本受邀的國民黨主席候選人郝龍斌最後沒有出席，而積極想參加辯論的卓伯源卻被擋在門外，這樣的情況已經引發外界對選舉公平性的疑慮。此次黨主席選舉一定要公平、公開、公正，還要團結大家，所以她建議辯論會主辦單位邀請所有參選人一起參與辯論。
此外，鄭麗文表示，盼主辦選務的黨中央能在全國各縣市都辦一場政見發表會，尊重全國各地的黨員同志，並讓每位候選人都能充分地表達自己的參選理念和政見，讓黨員可以選賢與能。
鄭麗文說，黨主席選舉的每個環節，都應該是制度健全、程序透明、大家平等參與的民主過程。她相信自己是最有能力整合黨內外的主席人選，不管是黨中央、立法院黨團、智庫到地方議會的上下整合，還是跟民眾黨、新黨等反對民進黨的力量合作，她都有經驗和能力，來凝聚最大的共識，帶領大家一起把民進黨拉下來。
鄭麗文說，黨主席選舉不只是競爭，更是要讓國民黨更強大、更團結，她希望這場選舉能成為制度的典範，而不是留下任何遺憾。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言