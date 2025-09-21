卓伯源未受邀媒體主辦辯論 鄭麗文：建議所有人一起參與

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中天電視20日舉行國民黨主席選舉首度辯論，鄭麗文出席。（中天新聞提供）
媒體昨舉辦國民黨主席選舉電視辯論會，未受邀的國民黨主席候選人卓伯源欲進入會場，遭現場工作人員阻擋。黨主席候選人鄭麗文表示，這樣的情況已引發外界對選舉公平性的疑慮，建議主辦單位邀請所有參選人一起參與辯論。

鄭麗文今天透過臉書表示，昨天的電視辯論安排，原本受邀的國民黨主席候選人郝龍斌最後沒有出席，而積極想參加辯論的卓伯源卻被擋在門外，這樣的情況已經引發外界對選舉公平性的疑慮。此次黨主席選舉一定要公平、公開、公正，還要團結大家，所以她建議辯論會主辦單位邀請所有參選人一起參與辯論。

此外，鄭麗文表示，盼主辦選務的黨中央能在全國各縣市都辦一場政見發表會，尊重全國各地的黨員同志，並讓每位候選人都能充分地表達自己的參選理念和政見，讓黨員可以選賢與能。

鄭麗文說，黨主席選舉的每個環節，都應該是制度健全、程序透明、大家平等參與的民主過程。她相信自己是最有能力整合黨內外的主席人選，不管是黨中央、立法院黨團、智庫到地方議會的上下整合，還是跟民眾黨、新黨等反對民進黨的力量合作，她都有經驗和能力，來凝聚最大的共識，帶領大家一起把民進黨拉下來。

鄭麗文說，黨主席選舉不只是競爭，更是要讓國民黨更強大、更團結，她希望這場選舉能成為制度的典範，而不是留下任何遺憾。

