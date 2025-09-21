快訊

桃機黃牛拒檢乘客遭甩出車外 香港女：以為就這樣死在台北

柯文哲遭羈押疑染HPV 醫揭「公廁傳染菜花」真相：傳言引恐慌

約盧秀燕小吃之旅爭取支持？郝龍斌：老朋友聚會

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席候選人郝龍斌今出席清溪總會理監事會議。記者鄭媁／攝影
國民黨主席候選人郝龍斌今出席清溪總會理監事會議。記者鄭媁／攝影

國民黨主席選舉開跑，候選人郝龍斌今傍晚將拜會台中市長盧秀燕，引發關注。郝龍斌說，未來他若當選，黨務運作協助也會需要她幫忙，今天只是老朋友聚會。

郝龍斌連兩日先後拜會立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕，積極爭取支持。也因前往雲林拜會韓，缺席媒體主辦的首場辯論會。郝龍斌抽籤抽到4號，韓國瑜也祝福郝龍斌「心想事成」。

郝龍斌今出席清溪總會理監事會議前受訪表示，韓國瑜在北農時擔任總經理，他則是台北市長，兩人因此結緣，也是很好的朋友，昨天韓一句「心想事成」已勝過千言萬語，表達對他的支持，「未來我當主席，他是立法院長，立法院的運作與發揮國民黨黨戰力，當然需要他幫助，」尤其黨務韓國瑜也嫻熟，未來不管韓、盧，都需要他們黨務上給予協助與支持。

對於今傍晚將到台中與盧秀燕展開小吃之旅，郝龍斌也說，他與盧是多年好友，兩人認識時，他還是台大教授，盧是新聞記者，兩人長期互相關心幫忙很久。盧秀燕是非常關心台灣、國民黨未來的好市長，任何角色上都會需要她支持與幫助，今天只是老朋友聚會。

被問及，是否會參加10月4日的辯論會，郝龍斌說，昨天彰化縣前縣長卓伯源也到會場表達，應該要有公平合理機制，讓所有參選人一起同台表達理念想法，這個看法他認同，會持續跟相關單位溝通，若有合理公平機制，當然可考慮。

郝龍斌 韓國瑜 盧秀燕 國民黨

延伸閱讀

國民黨主席之爭決戰中台灣？郝龍斌今約盧秀燕吃小吃現端倪

參選黨主席抽中4號…赴雲林拜會韓國瑜 郝龍斌：他祝我「心想4成」

喊一定要藍白合 郝龍斌：選黨主席就是不讓失敗痛苦延續

獨家專訪／2026藍白能否合？ 郝龍斌：當選後建立「黨對黨協商機制」

相關新聞

不滿辯論未受邀卓伯源衝會場 連勝文：國民黨會辦政見發表會

國民黨主席之爭打得火熱，昨天中天電視舉辦辯論會，候選人之一卓伯源未受邀，突臨現場試圖闖進辯論會場，高喊「媒體不公」引發爭...

卓伯源未受邀媒體主辦辯論 鄭麗文：建議所有人一起參與

媒體昨舉辦國民黨主席選舉電視辯論會，未受邀的國民黨主席候選人卓伯源欲進入會場，遭現場工作人員阻擋。黨主席候選人鄭麗文表示...

約盧秀燕小吃之旅爭取支持？郝龍斌：老朋友聚會

國民黨主席選舉開跑，候選人郝龍斌今傍晚將拜會台中市長盧秀燕，引發關注。郝龍斌說，未來他若當選，黨務運作協助也會需要她幫忙...

未來國民黨主席面臨1最大挑戰 蔡正元：難度很高

國民黨主席選舉將於10月18日投票舉行，目前出現「6搶1」局面，針對黨主席職責，前立委蔡正元直言，國民黨未來最大的挑戰不是黨務繁瑣，而是提名問題。

國民黨主席之爭決戰中台灣？郝龍斌今約盧秀燕吃小吃現端倪

國民黨主席選舉倒數不到1個月，各路人馬開始爭取地方支持，同為候選人的台北市前市長郝龍斌、立法委員羅智強今天都將現身台中，...

「朱立倫真的沒選黨魁！」 前藍委曝他早已放下：只是不說、也不求人知

國民黨主席改選將於10月18日登場，現任主席朱立倫確定不再參選。外界先前對此一度抱持懷疑，認為朱可能「以退為進」，但前國民黨立委陳學聖透露，自己在823大罷免後，便得知朱已決意不續任。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。