約盧秀燕小吃之旅爭取支持？郝龍斌：老朋友聚會

國民黨主席選舉開跑，候選人郝龍斌今傍晚將拜會台中市長盧秀燕，引發關注。郝龍斌說，未來他若當選，黨務運作協助也會需要她幫忙，今天只是老朋友聚會。

郝龍斌連兩日先後拜會立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕，積極爭取支持。也因前往雲林拜會韓，缺席媒體主辦的首場辯論會。郝龍斌抽籤抽到4號，韓國瑜也祝福郝龍斌「心想事成」。

郝龍斌今出席清溪總會理監事會議前受訪表示，韓國瑜在北農時擔任總經理，他則是台北市長，兩人因此結緣，也是很好的朋友，昨天韓一句「心想事成」已勝過千言萬語，表達對他的支持，「未來我當主席，他是立法院長，立法院的運作與發揮國民黨黨戰力，當然需要他幫助，」尤其黨務韓國瑜也嫻熟，未來不管韓、盧，都需要他們黨務上給予協助與支持。

對於今傍晚將到台中與盧秀燕展開小吃之旅，郝龍斌也說，他與盧是多年好友，兩人認識時，他還是台大教授，盧是新聞記者，兩人長期互相關心幫忙很久。盧秀燕是非常關心台灣、國民黨未來的好市長，任何角色上都會需要她支持與幫助，今天只是老朋友聚會。

被問及，是否會參加10月4日的辯論會，郝龍斌說，昨天彰化縣前縣長卓伯源也到會場表達，應該要有公平合理機制，讓所有參選人一起同台表達理念想法，這個看法他認同，會持續跟相關單位溝通，若有合理公平機制，當然可考慮。

