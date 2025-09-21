快訊

水龍頭開了還是難買房 掌握3策略房貸闖關成功

遊歐注意！多國機場遭駭客入侵 報到系統癱瘓旅客擠爆

史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」

國民黨主席之爭決戰中台灣？郝龍斌今約盧秀燕吃小吃現端倪

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
國民黨主席候選人郝龍斌（右）今天下午將邀台中市長盧秀燕（左一）吃地方小吃，地方人士認為，他在「取得盧的信任」搶先邁步。圖／聯合報系資料照
國民黨主席候選人郝龍斌（右）今天下午將邀台中市長盧秀燕（左一）吃地方小吃，地方人士認為，他在「取得盧的信任」搶先邁步。圖／聯合報系資料照

國民黨主席選舉倒數不到1個月，各路人馬開始爭取地方支持，同為候選人的台北市前市長郝龍斌、立法委員羅智強今天都將現身台中，郝更是邀約市長盧秀燕「吃小吃」。地方人士認為，盧的支持與否將左右台中黨員的選票，從這個角度來看，郝已經取得領先。

國民黨主席2025年選舉將在10月18日投票，目前候選人 包含郝龍斌、羅智強、前立委鄭麗文、彰化前縣長卓伯源、孫文學校總校長張亞中、前國大代表蔡志弘等6人，外界較看好郝、鄭、羅3人，他們又分別是黨內的老一輩與中生代，這次選舉也被視為世代之爭。

郝龍斌已展開各地行程，昨天下午到雲林拜會立法院長韓國瑜，也到新北爭取國民黨客家委員會支持，今天下午更將赴台中，與盧秀燕一起品嘗在地小吃米糕；羅智強今天也會到台中，在東區的舊眷村福聯新城舉辦政見說明會，宣講參選理念與未來願景。

台中藍營人士指出，中部向來是選舉的指標性地區，「決戰中台灣」並非虛言，加上台中市長盧秀燕是藍營角逐2028總統大位的最有力潛在人選，不少人認為「盧挺誰誰就會贏」，這次黨主席選舉各候選人 勢必爭取台中的支持。

該人士直言，儘管外界對這次黨主席選舉有許多看法，派系之爭、世代之爭等等，對台中黨員而言，最重要的還是哪個參選人最能取得盧秀燕信任，為盧的2028總統之路披荊斬棘，如同當年前總統馬英九與國民黨前主席吳伯雄的關係；和重新奪回執政權相比，世代交替或派系利益都是次要的。

該人士認為，盧秀燕目前尚未明確表態，仍可從她的行程、同台對象等種種層面略窺端倪，郝龍斌既然搶先邀請到盧一起吃小吃，說明在「取得盧秀燕信任」搶占先機，畢竟所有人都想邀盧秀燕，她先答應誰，「搶先一步已顯示出親疏之別」。

盧秀燕 國民黨 郝龍斌 黨主席

延伸閱讀

參選黨主席抽中4號…赴雲林拜會韓國瑜 郝龍斌：他祝我「心想4成」

喊一定要藍白合 郝龍斌：選黨主席就是不讓失敗痛苦延續

獨家專訪／2026藍白能否合？ 郝龍斌：當選後建立「黨對黨協商機制」

回應郝龍斌 羅智強：2026選後黨主席尊重盧秀燕 這是勝利方程式

相關新聞

未來國民黨主席面臨1最大挑戰 蔡正元：難度很高

國民黨主席選舉將於10月18日投票舉行，目前出現「6搶1」局面，針對黨主席職責，前立委蔡正元直言，國民黨未來最大的挑戰不是黨務繁瑣，而是提名問題。

國民黨主席之爭決戰中台灣？郝龍斌今約盧秀燕吃小吃現端倪

國民黨主席選舉倒數不到1個月，各路人馬開始爭取地方支持，同為候選人的台北市前市長郝龍斌、立法委員羅智強今天都將現身台中，...

「朱立倫真的沒選黨魁！」 前藍委曝他早已放下：只是不說、也不求人知

國民黨主席改選將於10月18日登場，現任主席朱立倫確定不再參選。外界先前對此一度抱持懷疑，認為朱可能「以退為進」，但前國民黨立委陳學聖透露，自己在823大罷免後，便得知朱已決意不續任。

張亞中稱九二共識核心「一個中國原則」 藍青年批魚目混珠籲修正

國民黨黨主席辯論會昨登場，不過候選人之一、孫文學校校長張亞中談及「九二共識」核心是「一個中國原則」及謀求國家統一，引發部...

國民黨主席選舉首辯 聚焦藍白合

國民黨主席選舉開打。中央選舉監察委員會昨天確認完成登記六位候選人參選資格並進行號次抽籤。中天電視台昨天舉辦辯論會，鄭麗文...

鄭麗文颳起一股旋風席捲國民黨員 學者：反映基層政治焦慮

國民黨主席選舉登記昨日結束，在投票數超過14萬的網路調查中，候選人鄭麗文以59%支持率暫居第一，遙遙領先第二名的18%。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。