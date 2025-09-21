國民黨主席之爭決戰中台灣？郝龍斌今約盧秀燕吃小吃現端倪

國民黨主席選舉倒數不到1個月，各路人馬開始爭取地方支持，同為候選人的台北市前市長郝龍斌、立法委員羅智強今天都將現身台中，郝更是邀約市長盧秀燕「吃小吃」。地方人士認為，盧的支持與否將左右台中黨員的選票，從這個角度來看，郝已經取得領先。

國民黨主席2025年選舉將在10月18日投票，目前候選人 包含郝龍斌、羅智強、前立委鄭麗文、彰化前縣長卓伯源、孫文學校總校長張亞中、前國大代表蔡志弘等6人，外界較看好郝、鄭、羅3人，他們又分別是黨內的老一輩與中生代，這次選舉也被視為世代之爭。

郝龍斌已展開各地行程，昨天下午到雲林拜會立法院長韓國瑜，也到新北爭取國民黨客家委員會支持，今天下午更將赴台中，與盧秀燕一起品嘗在地小吃米糕；羅智強今天也會到台中，在東區的舊眷村福聯新城舉辦政見說明會，宣講參選理念與未來願景。

台中藍營人士指出，中部向來是選舉的指標性地區，「決戰中台灣」並非虛言，加上台中市長盧秀燕是藍營角逐2028總統大位的最有力潛在人選，不少人認為「盧挺誰誰就會贏」，這次黨主席選舉各候選人 勢必爭取台中的支持。

該人士直言，儘管外界對這次黨主席選舉有許多看法，派系之爭、世代之爭等等，對台中黨員而言，最重要的還是哪個參選人最能取得盧秀燕信任，為盧的2028總統之路披荊斬棘，如同當年前總統馬英九與國民黨前主席吳伯雄的關係；和重新奪回執政權相比，世代交替或派系利益都是次要的。

該人士認為，盧秀燕目前尚未明確表態，仍可從她的行程、同台對象等種種層面略窺端倪，郝龍斌既然搶先邀請到盧一起吃小吃，說明在「取得盧秀燕信任」搶占先機，畢竟所有人都想邀盧秀燕，她先答應誰，「搶先一步已顯示出親疏之別」。

