聽新聞
0:00 / 0:00
未來國民黨主席面臨1最大挑戰 蔡正元：難度很高
國民黨主席選舉將於10月18日投票舉行，目前出現「6搶1」局面，針對黨主席職責，前立委蔡正元直言，國民黨未來最大的挑戰不是黨務繁瑣，而是提名問題。
蔡正元在節目《中天辣晚報》中表示，新任主席必須設計出一套國民黨與民眾黨都能接受、同時能向社會交代的提名制度，否則一旦處理失當，恐引發內部分裂，甚至影響選舉布局，「不被買單就會很慘」。
蔡正元進一步舉例，若2026年新北市長選舉，國民黨內部出現李四川、洪孟楷之爭，民眾黨又有黃國昌參戰，協調難度可想而知；同樣地，若2028總統大選藍營有盧秀燕、韓國瑜角逐，白營則推柯文哲，提名與合作的複雜度將更高。
他提醒，外界常以為靠民調就能解決，但若候選人不接受結果，隨時可能選擇脫黨參選，導致合作破局。蔡正元總結，提名是一門「大學問」，更是對新任黨主席的最大考驗，如何在藍白合之間取得平衡，將直接影響兩黨合作能否延續。
國民黨主席改選之戰，包括前台北市長郝龍斌、立委羅智強、前立委鄭麗文、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前國大代表蔡志弘皆已完成登記。由於參選人數多且各自具備優勢，選情引發外界關注。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言