未來國民黨主席面臨1最大挑戰 蔡正元：難度很高

聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨主席選舉將於10月18日投票舉行，目前出現「6搶1」局面。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席選舉將於10月18日投票舉行，目前出現「6搶1」局面，針對黨主席職責，前立委蔡正元直言，國民黨未來最大的挑戰不是黨務繁瑣，而是提名問題。

蔡正元在節目《中天辣晚報》中表示，新任主席必須設計出一套國民黨與民眾黨都能接受、同時能向社會交代的提名制度，否則一旦處理失當，恐引發內部分裂，甚至影響選舉布局，「不被買單就會很慘」。

蔡正元進一步舉例，若2026年新北市長選舉，國民黨內部出現李四川、洪孟楷之爭，民眾黨又有黃國昌參戰，協調難度可想而知；同樣地，若2028總統大選藍營有盧秀燕、韓國瑜角逐，白營則推柯文哲，提名與合作的複雜度將更高。

他提醒，外界常以為靠民調就能解決，但若候選人不接受結果，隨時可能選擇脫黨參選，導致合作破局。蔡正元總結，提名是一門「大學問」，更是對新任黨主席的最大考驗，如何在藍白合之間取得平衡，將直接影響兩黨合作能否延續。

國民黨主席改選之戰，包括前台北市長郝龍斌、立委羅智強、前立委鄭麗文、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前國大代表蔡志弘皆已完成登記。由於參選人數多且各自具備優勢，選情引發外界關注。

