「朱立倫真的沒選黨魁！」 前藍委曝他早已放下：只是不說、也不求人知

聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨主席朱立倫。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席朱立倫。記者潘俊宏／攝影

國民黨主席改選將於10月18日登場，現任主席朱立倫確定不再參選。外界先前對此一度抱持懷疑，認為朱可能「以退為進」，但前國民黨立委陳學聖透露，自己在823大罷免後，便得知朱已決意不續任。

陳學聖20日在臉書發文指出，當初朱立倫宣布不再續任時，黨內外普遍不信，甚至還有人與他打賭，認為朱仍在精算局勢。他回憶，朱立倫曾點名台中市長盧秀燕是最合適的接班人，被外界質疑根本是逼盧表態，一切只為了圖自己的利益。

陳學聖續指，之後朱立倫又釋放善意，為部分人士「開綠燈」取得參選資格，結果又被指控搞「家天下」或「指定接班」，甚至有人酸言酸語，說朱立倫是在製造亂局，好讓自己能在混沌中繼續掌權。

然而陳學聖強調，「823大罷免之後，我已知朱不選，很多政治人物在意的事，他早已放下，只是他不說，也不求人知」，隨著主席選舉登記截止，朱立倫真的沒有參選，他認為這也印證了朱的改變。如果說朱立倫還有什麼「精算」，那就是努力為國民黨找出最合適的接班人，至於外界的批評，朱立倫認為就讓時間去檢驗。

陳學聖 大罷免 國民黨 盧秀燕 朱立倫 黨主席

