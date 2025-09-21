張亞中稱九二共識核心「一個中國原則」 藍青年批魚目混珠籲修正

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
國民黨主席選舉首度辯論會，張亞中出席。圖／中天新聞提供
國民黨黨主席辯論會昨登場，不過候選人之一、孫文學校校長張亞中談及「九二共識」核心是「一個中國原則」及謀求國家統一，引發部分藍營青年的不滿，國民黨前副發言人賴苡任直言，「一個中國原則」是大陸打壓台灣外交手段所創政治名詞，張拿來做國民黨兩岸政策及論述不恰當，要求其公開修正說法。

賴苡任指出，「九二共識」有個核心觀念是「一個中國，各自表述」，國民黨強調各自表述、共產黨則強調一個中國，大陸希望透過「一個中國」來防止台獨，更希望用這個大的政治名詞套住台灣，對國民黨來說一個中國不是什麼問題，因為有「憲法」保護，而國民黨核心價值就是這個「中國」必須是中華民國

賴苡任指出，張亞中所提「一個中國原則」是北京在國際上專門用來處理中華民國問題的政治名詞，是一個打壓中華民國國際生存空間的外交辭令，常用在中國大陸外交部，或是用在邦交國公告上，例如當大陸挖我們邦交國時，這些與大陸建交國家都會說一個中國原則，「不知道是張是故意魚目混珠，還是真不知道兩者區別？」

賴苡任說，美方因不接受「一個中國原則」，才有「一個中國政策」雙方公報或協議如果談到相關問題，就會各自使用一個中國原則及一個中國政策，兩者本質、目的、訴求、訴說對象等都不一樣，而「一個中國」後面所接的「各自表述」，也是國共爭執的事也是兩岸關係的政治理論之一。

賴苡任說，無論是「一個中國原則」或「一個中國政策」，都是北京在國際上打壓中華民國生存空間手段，要求國際上只能承認「一個中國政府」，這是大陸外交關係的政治理論之一，張亞中拿北京打壓中華民國外交政策及論述，當成國民黨兩岸政策及論述，並不恰當，要求張修正說法，「不修正，下次辯論時我會到現場抗議，表達作為國民黨年輕黨員的不滿。」

國民黨 外交部 張亞中 辯論會 中華民國 九二共識

