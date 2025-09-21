國民黨主席選舉首辯 聚焦藍白合

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰王寓中／台北報導
國民黨主席候選人卓伯源（右二）昨天想闖入辯論會場被阻止。記者曾原信／攝影
國民黨主席候選人卓伯源（右二）昨天想闖入辯論會場被阻止。記者曾原信／攝影

國民黨主席選舉開打。中央選舉監察委員會昨天確認完成登記六位候選人參選資格並進行號次抽籤。中天電視台昨天舉辦辯論會，鄭麗文羅智強張亞中出席，三人針對如何重返執政、藍白合等議題進行交鋒；卓伯源不滿未獲邀請，突臨現場試圖闖進辯論會場，高喊「媒體不公」。

鄭麗文表示，藍白合首先一定是尊重互信的態度，共同商議可以真正選賢與能的辦法跟施行細則，尊重制度，由雙方各黨的中常會正式決議通過，公開頒布實施。

羅智強說，他提出總統選舉改二輪決選，是為解決少數總統，也解決藍白合的問題。徵詢人選時，也會至少納入九家有公信力的民調，若有辦法在總統大選修正選制，藍白可透過協商、制度來決定人選，若無法則要進入建立互信、協調的公平機制。

羅智強表示，雖然他認為現在共主是台中市長盧秀燕，但要經過徵詢民調跟黨內的程序，才能夠完成二○二八年總統提名。

張亞中說，藍白合首要是國民黨要先成為受人尊敬的政黨，而不是把未來成功寄託在跟白色的合作。藍白合必須建立在公平且相互尊重的基礎，他會辦公平公正公開的初選。

沒有參加辯論的郝龍斌表示，他參選黨主席就是要讓過去兩次失敗的痛苦與宿命不再延續，藍白合最重要是透過溝通建立互信，有互信後建立平台，兩邊商量所有細節，再做最後決定。

中央選舉監察委員會昨開第一次會議，確認登記參選黨主席六人均符參選資格，並進行候選人號次抽籤，依照完成登記的順序所抽出號次為，鄭麗文五號、羅智強三號、卓伯源六號、郝龍斌四號、蔡志弘二號、張亞中一號。

選監委員會共有九人組成，鄭麗文、羅智強、卓伯源、郝龍斌各推薦一人，張亞中、蔡志弘未推薦人選。黨中央推薦五名，包括：連勝文、何鴻榮、韋渝惠、郭志龍、謝一淅。由連勝文擔任召集人。

據了解，黨中央之前雖頒贈羅智強中評委證書，但此舉是否符合參選黨主席資格，黨內提出強烈質疑，昨天選監會確認羅的參選資格是「中常委」，不是中評委。

選戰開打，黨中央初步規畫將在新北、桃園、台中、台南、高雄舉辦五場縣市政見說明會。黨中央舉辦的電視辯論會，將由廿四日召開的候選人事務協調會中決定。

