鄭麗文、羅智強堅守九二共識 張亞中拋簽署和平備忘錄

中央社／ 台北20日電

國民黨主席選舉今天舉辦電視辯論會，針對兩岸關係，黨主席候選人張亞中表示，恢復國統綱領，由國共簽署和平備忘錄。羅智強說，兩岸要繼續往前走，要把「九二共識，一中各表」找回來。鄭麗文表示，在「九二共識」基礎上，開創兩岸和平的百年基業。

國民黨主席10月18日改選，共有6人完成登記參選。中天電視台今天舉辦國民黨主席電視辯論會，邀請國民黨主席候選人張亞中、羅智強、郝龍斌及鄭麗文出席，但郝龍斌日前以行程衝突為由婉拒，但答應會出席後續兩場電視辯論，今天辯論會只有張亞中、羅智強及鄭麗文到場。

今天黨主席電視辯論會一共分為6階段，分別是理念表述、交叉詰問、彩蛋提問、犀利提問、網友提問及結辯。

對於兩岸關係、國共關係的主張，張亞中表示，他擔任黨主席後，將恢復國統綱領，在此基礎下，勇敢展開國共的政治對話。國民黨如果堅持立場，能夠跟北京談出和平的成果，並形諸於白紙黑字，未傷害台灣利益又能夠維護台灣和平安全，這就是國民黨贏得2028大選唯一的法寶。

張亞中指出，「九二共識，一中各表」無法開創兩岸政治和平，只是在拖延。中華民國憲法是一中憲法，任何國民黨主席無法迴避，政治與經濟不可能分開，現狀永遠無法維持。他主張追求兩岸和合，具體作法是恢復國統綱領，取得兩岸互信，由國共簽署和平備忘錄，包括兩岸政治定位，大陸是否放棄武力犯台，台灣的國際空間等議題。

羅智強表示，兩岸關係、國共關係最重要一件事情，情感上就是中國人認同，他的中國人認同、國家認同跟身分認同，就是他講的三段論，「我是台灣人，我是中國人，我的中國是中華民國」。

羅智強指出，中國這兩個字的文化和歷史意義是沒有問題的，如果是有政治意義的話，對他來說就是中華民國。「九二共識，一中各表」是前總統馬英九執政8年穩定昌盛的基礎，兩岸要繼續往前走，要把這基礎找回來。

鄭麗文表示，捍衛中華民國是刻在國民黨DNA裡的天職。在此關鍵時刻，國民黨必須肩負起捍衛中華民國憲法，下架民進黨、撥亂反正的歷史使命。所以她參選黨主席，就是要帶領國民黨，粉碎台獨、法西斯，在「九二共識」的基礎上，開創兩岸和平的百年基業。

國民黨 羅智強 張亞中 鄭麗文 黨主席 電視辯論 九二共識

相關新聞

鄭麗文颳起一股旋風席捲國民黨員 學者：反映基層政治焦慮

國民黨主席選舉登記昨日結束，在投票數超過14萬的網路調查中，候選人鄭麗文以59%支持率暫居第一，遙遙領先第二名的18%。...

未獲邀媒體黨主席選舉辯論 卓伯源批齷齪：可以這樣搞嗎？

中天電視台今舉辦首場國民黨主席選舉辯論，邀請候選人鄭麗文、羅智強、張亞中等，原有邀候選人郝龍斌，但郝因故婉拒。候選人卓伯...

拋藍白合方案 鄭麗文要藍白中央共推辦法、羅智強指可互信協商

首場國民黨主席選舉登場，藍白合成為重要議題。與會者包括候選人張亞中、羅智強、鄭麗文等。張亞中、羅智強、鄭麗文均拋藍白合方...

張亞中：國民黨要讓人尊敬 不能把成功都寄託藍白合

孫文學校總校長張亞中今天在國民黨主席辯論談及藍白合議題時表示，若國民黨自己不能改革、壯大，只是把未來的勝利寄託在白色力量...

首場黨主席辯論…鄭麗文提不讓立院黨團孤單 羅智強喊「我也是中國人」

媒體舉辦的國民黨主席選舉辯論今日登場，與會者包括候選人張亞中、羅智強、鄭麗文。在交叉詰問階段，鄭麗文說，黨部應跟立院黨團...

參選黨主席抽中4號…赴雲林拜會韓國瑜 郝龍斌：他祝我「心想4成」

國民黨114年主席選舉中央選舉監察委員會今上午召開第一次會議，確認登記參選人資格並進行號次抽籤，候選人郝龍斌抽中4號。郝...

