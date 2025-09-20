鄭麗文、羅智強堅守九二共識 張亞中拋簽署和平備忘錄

國民黨主席選舉今天舉辦電視辯論會，針對兩岸關係，黨主席候選人張亞中表示，恢復國統綱領，由國共簽署和平備忘錄。羅智強說，兩岸要繼續往前走，要把「九二共識，一中各表」找回來。鄭麗文表示，在「九二共識」基礎上，開創兩岸和平的百年基業。

國民黨主席10月18日改選，共有6人完成登記參選。中天電視台今天舉辦國民黨主席電視辯論會，邀請國民黨主席候選人張亞中、羅智強、郝龍斌及鄭麗文出席，但郝龍斌日前以行程衝突為由婉拒，但答應會出席後續兩場電視辯論，今天辯論會只有張亞中、羅智強及鄭麗文到場。

今天黨主席電視辯論會一共分為6階段，分別是理念表述、交叉詰問、彩蛋提問、犀利提問、網友提問及結辯。

對於兩岸關係、國共關係的主張，張亞中表示，他擔任黨主席後，將恢復國統綱領，在此基礎下，勇敢展開國共的政治對話。國民黨如果堅持立場，能夠跟北京談出和平的成果，並形諸於白紙黑字，未傷害台灣利益又能夠維護台灣和平安全，這就是國民黨贏得2028大選唯一的法寶。

張亞中指出，「九二共識，一中各表」無法開創兩岸政治和平，只是在拖延。中華民國憲法是一中憲法，任何國民黨主席無法迴避，政治與經濟不可能分開，現狀永遠無法維持。他主張追求兩岸和合，具體作法是恢復國統綱領，取得兩岸互信，由國共簽署和平備忘錄，包括兩岸政治定位，大陸是否放棄武力犯台，台灣的國際空間等議題。

羅智強表示，兩岸關係、國共關係最重要一件事情，情感上就是中國人認同，他的中國人認同、國家認同跟身分認同，就是他講的三段論，「我是台灣人，我是中國人，我的中國是中華民國」。

羅智強指出，中國這兩個字的文化和歷史意義是沒有問題的，如果是有政治意義的話，對他來說就是中華民國。「九二共識，一中各表」是前總統馬英九執政8年穩定昌盛的基礎，兩岸要繼續往前走，要把這基礎找回來。

鄭麗文表示，捍衛中華民國是刻在國民黨DNA裡的天職。在此關鍵時刻，國民黨必須肩負起捍衛中華民國憲法，下架民進黨、撥亂反正的歷史使命。所以她參選黨主席，就是要帶領國民黨，粉碎台獨、法西斯，在「九二共識」的基礎上，開創兩岸和平的百年基業。

