羅智強：藍白合要制度和信任 公平公正公開

國民黨主席候選人羅智強今天表示，藍白合的路徑分為制度性、信任性，公平、公正、公開是必要的原則，他過去在藍白合互動關係中，建立很深的信任，可以在未來扮演相當好的角色，讓藍白一起贏得2026地方選舉、2028總統大選。

國民黨主席10月18日改選，共有6人完成登記參選。中天電視台舉辦國民黨主席電視辯論會，邀請候選人張亞中、羅智強、郝龍斌及鄭麗文出席，但郝龍斌第一場未參與。

網紅館長陳之漢受邀提問，最重要的藍白合要如何實施，如何確保2026年地方選舉能夠成為藍白合的示範，並持續到2028年總統大選的藍白合，如果發生問題，又如何確保雙方合作是緊密的。

羅智強表示，藍白合有兩個路徑，一個是制度性解決，一個是信任性解決。他近日跟國民黨立委翁曉玲、吳宗憲及葉元之將推動「總統二輪決選制」，真正的目的雖非解決藍白合的問題，是為解決少數總統的困境，以及藍白合困境。

羅智強指出，過去的因緣際會，他跟民眾黨的互動、互信是非常足夠的。如果修法、修憲有障礙，就回到制度性、程序性、信任性的基礎來解決。公平、公正、公開是必要的原則，但人的問題涉及到信任。

羅智強表示，他過去在藍白合互動的關係中，也建立很深的信任，他認為自己可以在未來扮演相當好的角色，可以在2026地方選舉、2028總統大選，讓藍白一起贏。

另外，對於2028總統大選，如果黨內有台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜爭取提名，民眾黨提名前黨主席柯文哲，會如何具體處理。羅智強指出，他當黨主席會開始進行意見徵詢，然後建立機制，至少要請9家民調公司做民調，決定黨內總統提名程序。

羅智強表示，國民黨的總統人選確定後，如果在2028年大選前完成總統二輪決選制的修改，藍白可以透過協商或制度決定人選，如果無法完成總統選制的修改，可能藍白就要建立互信，相互協調的公平機制。

有關2026年地方選舉，羅智強指出，現任保障是合理的事情，且目前民眾黨希望挑戰的縣市，都是非藍營執政縣市，他認為雙方還是有默契。在非藍營執政縣市的提名，藍白要一起談機制，由民調作為最大的參考，而非國民黨單方提機制，這是不公平的。

針對如何真正團結黨內，羅智強指出，團結其實非常難，難在能否從自己做起。這幾年他親力親為，幫國民黨募款3000萬元。團結是國民黨最難做的事情，所以難做就不能期待別人做，要從自己開始做起，這是他一路走來給自己的期許，這也是為何這次參選黨主席，黨內新生代立委都支持他，團結就從情義、自己做起。

