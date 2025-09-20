快訊

台電急搶修！北市大安區365戶傍晚突停電 11戶深夜這時才復電

高雄豪宅傳流血衝突「保全持剪刀猛刺」 1男1女濺血送醫急救

大陸為何讓步？CNN分析習近平用TikTok當籌碼「有更重要的事要做」

鄭麗文：藍白合要雙方常會通過制度 提名勿私相授受

中央社／ 台北20日電

國民黨主席候選人鄭麗文今天表示，藍白合首先一定是尊重互信，共同商議出真正選賢與能的辦法、施行細則，尊重制度，由雙方中常會正式決議通過，公開頒布實施。藍白集中優勢火力、兵力，務必贏得2026、2028大勝。

國民黨主席10月18日改選，共有6人完成登記參選。中天電視台舉辦國民黨主席電視辯論會，邀請國民黨主席候選人張亞中、羅智強、郝龍斌及鄭麗文出席，但郝龍斌第一場未參與。

網紅館長陳之漢受邀提問，最重要的藍白合要如何實施，如何確保2026年地方選舉能夠成為藍白合的示範，並持續到2028年總統大選的藍白合，如果發生問題，又如何確保雙方合作是緊密的。

鄭麗文表示，她非常重視藍白合，團隊內有專家針對藍白合提出具體方案。藍白合作首先一定是尊重互信的態度，共同商議出一個可以真正選賢與能的辦法、施行細則，尊重制度，由雙方中常會正式決議通過，公開頒布實施。藍白集中優勢火力、兵力，務必贏得2026、2028大勝。

鄭麗文指出，針對2026年縣市首長候選人，現任優先，只要有意願連任者，一定優先尊重、支持，都不是藍白執政縣市，如果雙方有合適的人選可以透過民調，如果只有一方提出適當的候選人，雙方全力支持。

鄭麗文表示，民調的方式是要藍白共同選定3到5家民調公司，進行至少3到5次的民調，包括全民調、排綠民調，最後執政團隊也要培養新人，藍白合作，讓人才為人民服務，來組成執政團隊。

另外，對於2028總統大選，如果黨內有台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜爭取提名，民眾黨提名前黨主席柯文哲，會如何具體處理。鄭麗文指出，藍白合未來能否成，取決於兩黨主席的誠信，講好的制度不能夠再改，不能違反原本的默契。

鄭麗文表示，一切都要按照制度公開進行，通過兩黨中常會確認後，大家就依照這個遊戲規則進行，絕對不可以由黨主席私相授受，欽定未來總統人選，要有公開公平的初選制度。

針對如何真正團結黨內，鄭麗文指出，她未來會是最接地氣的黨主席，未來會走遍所有的鄉鎮區黨部，重視基層黨工及黨員的心聲。最重要的是，黨主席是否有跟黨員站在一起，黨主席對基層的承諾是否說到做到。

鄭麗文表示，這幾年國民黨的從政黨員、黨工受到民進黨的司法追殺政治迫害，黨中央是否有力挺，未來她要成立司法正義律師團，全面聲援力挺黨員，也要為其募款。

藍白合 黨主席 鄭麗文 國民黨

延伸閱讀

拋藍白合方案 鄭麗文要藍白中央共推辦法、羅智強指可互信協商

首場黨主席辯論…鄭麗文提不讓立院黨團孤單 羅智強喊「我也是中國人」

不滿未受邀請 卓伯源欲衝入黨主席辯論會場

未獲邀媒體黨主席選舉辯論 卓伯源批齷齪：可以這樣搞嗎？

相關新聞

鄭麗文颳起一股旋風席捲國民黨員 學者：反映基層政治焦慮

國民黨主席選舉登記昨日結束，在投票數超過14萬的網路調查中，候選人鄭麗文以59%支持率暫居第一，遙遙領先第二名的18%。...

未獲邀媒體黨主席選舉辯論 卓伯源批齷齪：可以這樣搞嗎？

中天電視台今舉辦首場國民黨主席選舉辯論，邀請候選人鄭麗文、羅智強、張亞中等，原有邀候選人郝龍斌，但郝因故婉拒。候選人卓伯...

拋藍白合方案 鄭麗文要藍白中央共推辦法、羅智強指可互信協商

首場國民黨主席選舉登場，藍白合成為重要議題。與會者包括候選人張亞中、羅智強、鄭麗文等。張亞中、羅智強、鄭麗文均拋藍白合方...

張亞中：國民黨要讓人尊敬 不能把成功都寄託藍白合

孫文學校總校長張亞中今天在國民黨主席辯論談及藍白合議題時表示，若國民黨自己不能改革、壯大，只是把未來的勝利寄託在白色力量...

首場黨主席辯論…鄭麗文提不讓立院黨團孤單 羅智強喊「我也是中國人」

媒體舉辦的國民黨主席選舉辯論今日登場，與會者包括候選人張亞中、羅智強、鄭麗文。在交叉詰問階段，鄭麗文說，黨部應跟立院黨團...

參選黨主席抽中4號…赴雲林拜會韓國瑜 郝龍斌：他祝我「心想4成」

國民黨114年主席選舉中央選舉監察委員會今上午召開第一次會議，確認登記參選人資格並進行號次抽籤，候選人郝龍斌抽中4號。郝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。