鄭麗文：藍白合要雙方常會通過制度 提名勿私相授受

國民黨主席候選人鄭麗文今天表示，藍白合首先一定是尊重互信，共同商議出真正選賢與能的辦法、施行細則，尊重制度，由雙方中常會正式決議通過，公開頒布實施。藍白集中優勢火力、兵力，務必贏得2026、2028大勝。

國民黨主席10月18日改選，共有6人完成登記參選。中天電視台舉辦國民黨主席電視辯論會，邀請國民黨主席候選人張亞中、羅智強、郝龍斌及鄭麗文出席，但郝龍斌第一場未參與。

網紅館長陳之漢受邀提問，最重要的藍白合要如何實施，如何確保2026年地方選舉能夠成為藍白合的示範，並持續到2028年總統大選的藍白合，如果發生問題，又如何確保雙方合作是緊密的。

鄭麗文表示，她非常重視藍白合，團隊內有專家針對藍白合提出具體方案。藍白合作首先一定是尊重互信的態度，共同商議出一個可以真正選賢與能的辦法、施行細則，尊重制度，由雙方中常會正式決議通過，公開頒布實施。藍白集中優勢火力、兵力，務必贏得2026、2028大勝。

鄭麗文指出，針對2026年縣市首長候選人，現任優先，只要有意願連任者，一定優先尊重、支持，都不是藍白執政縣市，如果雙方有合適的人選可以透過民調，如果只有一方提出適當的候選人，雙方全力支持。

鄭麗文表示，民調的方式是要藍白共同選定3到5家民調公司，進行至少3到5次的民調，包括全民調、排綠民調，最後執政團隊也要培養新人，藍白合作，讓人才為人民服務，來組成執政團隊。

另外，對於2028總統大選，如果黨內有台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜爭取提名，民眾黨提名前黨主席柯文哲，會如何具體處理。鄭麗文指出，藍白合未來能否成，取決於兩黨主席的誠信，講好的制度不能夠再改，不能違反原本的默契。

鄭麗文表示，一切都要按照制度公開進行，通過兩黨中常會確認後，大家就依照這個遊戲規則進行，絕對不可以由黨主席私相授受，欽定未來總統人選，要有公開公平的初選制度。

針對如何真正團結黨內，鄭麗文指出，她未來會是最接地氣的黨主席，未來會走遍所有的鄉鎮區黨部，重視基層黨工及黨員的心聲。最重要的是，黨主席是否有跟黨員站在一起，黨主席對基層的承諾是否說到做到。

鄭麗文表示，這幾年國民黨的從政黨員、黨工受到民進黨的司法追殺政治迫害，黨中央是否有力挺，未來她要成立司法正義律師團，全面聲援力挺黨員，也要為其募款。

