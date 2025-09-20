鄭麗文颳起一股旋風席捲國民黨員 學者：反映基層政治焦慮

國民黨主席選舉登記昨日結束，在投票數超過14萬的網路調查中，候選人鄭麗文以59%支持率暫居第一，遙遙領先第二名的18%。另一份媒體披露的藍營內部黨員民調顯示，鄭麗文以22.2%的支持度暫居首位。學者分析鄭麗文在基層黨員颳起一股旋風，快速拉抬其支持度；也有學者分析，鄭麗文和候選人羅智強都訴求中壯接班，倘若結盟，確保中壯接班，離達標的機會進一步。

東吳大學政治系兼任助理教授張元祥表示，據他所知，一位北部國民黨區域立委上周與鄭麗文同台參加退伍軍人活動，為鄭麗文的表現感到驚訝，台上鄭麗文口才便捷，批賴清德總統獨裁專制，台下百位超過70歲的退伍老將聽得如癡如醉，就像見到偶像般搶著合影。

張元祥說，鄭麗文的快速崛起，在藍營基層掀起一股「鄭麗文旋風」，跌破許多藍營黨公職的眼鏡，甚至開始認真評估未來出現「鄭主席」的可能性，彷彿從鄭麗文身上，見到4年前的張亞中。新面孔、有論述、煽動力強的「鄭麗文旋風」背後是藍營基層普遍的政治焦慮，希望看到有能力對抗民進黨的領導人，更希望國民黨不要永遠都是老面孔玩大風吹，張亞中、鄭麗文都是具有民粹特質的政治人物。

張元祥認為，4年前黨主席選舉，正值疫情肆虐期間，時任黨主席江啟臣定調「共同抗疫」，相較時任台北市長柯文哲砲打中央，黨中央受到黨員極大的責難。當時，張亞中到民進黨中央黨部前耍大刀「送瘟神」，這些行為在黨員群組瘋傳，張亞中的黨員民調從個位數，3周內暴增至30%，甚至一度超過朱立倫，民意如流水，但黨員意見如海嘯。

張元祥表示，對黨員而言，郝龍斌、羅智強、鄭麗文都是自己人，即使有偏好順序，也沒有哪位候選人是投不下去的，加上基層黨員社群媒體聯繫綿密，更會主動瘋傳黨主席選戰資訊，候選人一旦站上風口，「連大象都會起飛」。半個月前，鄭麗文的黨員民調還在10%上下起伏，短短2周拉抬一倍，幾乎就是4年前張亞中的翻版。

張元祥表示，「鄭麗文旋風」能颳多久，是黨主席選舉最後勝負的關鍵。2021年黨主席選舉，張亞中黨員民調一度領先，最後仍以32.6%得票率輸給朱立倫的45.8%，政治激情過後，黨員的理性戰勝感性，害怕的情緒，讓關鍵選票最後大舉回流朱立倫。「一個可信任的未來」、「早年台獨立場的辯護」，將是鄭麗文最後能否成為「鄭主席」的兩大考驗。

文化大學廣告系教授鈕則勳說，張亞中上次選過黨主席而選輸，上次選舉中罵很兇，剛開始大家有新鮮感，隨著時間流逝又沒有特殊表現，這是張亞中氣勢衰弱的原因。其次是鄭麗文獲得軍系黃復興的支持，鄭也強調自己是眷村子弟，本來張亞中是搶深藍的票，鄭也是如此，現在往鄭身上集中。

鈕則勳分析，鄭麗文一直都有維持媒體熱度，保有媒體能量，先前又組織「黨外在野大聯盟」，張亞中就這部分差滿多。因此鄭麗文可以維持聲勢。而那份艾普羅的民調顯示，鄭麗文贏國民黨主席候選人郝龍斌大概1至2%，對鄭的聲勢拉抬有一定助益。

鈕則勳表示，他認為資深媒體人趙少康是戰略高手，趙跟郝龍斌攻擊張亞中，張因回擊而拉抬其聲勢，只要張的表現機會多了，鄭麗文有些票可能流到張那裡，鄭、張分庭抗禮，等於鄭的實力被削弱，郝勝出的機會就高。端看鄭麗文如何出招鞏固支持。

鈕則勳指出，鄭麗文、羅智強都是中壯派，就看最後二人要不要結盟，倘若結盟，情勢又會不一樣，雖然可能性低，但未必沒有，因二人訴求都是中壯派接班，這又是外界期待的，比如雙方結盟有默契是，一人選上，另一人就當副主席，確保中壯接班，離達標的機會進一步。

