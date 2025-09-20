拋藍白合方案 鄭麗文要藍白中央共推辦法、羅智強指可互信協商

首場國民黨主席選舉登場，藍白合成為重要議題。與會者包括候選人張亞中、羅智強、鄭麗文等。張亞中、羅智強、鄭麗文均拋藍白合方案，鄭主張藍白中常會通過選才辦法，公開頒布；羅指要找有公信力民調，藍白可透過協商、制度來決定人選。鄭也直面過去曾入民進黨的經歷，她說年輕時被騙，台獨完全是謊言。

鄭麗文說，她的團隊裡有非常有經驗的資深專家，針對藍白合提出具體方案。藍白合首先一定是尊重互信的態度，共同商議可以真正選賢與能的辦法跟施行細則，尊重制度，由雙方各黨的中常會正式決議通過，公開頒布實施，藍白集中所有優勢跟火力。

鄭麗文表示，針對2026縣市首長選舉，「現任優先」，有意連任者優先尊重支持；不是藍白執政的縣市，如果雙方有合適的人選，透過民調，如果只有一方提出適當的候選人，全力支持該候選人。民調要藍白共同選定民調公司3到5家，進行至少3到5次的民調，包括全民調跟排綠民調，執政團隊的部分也要培養新人、年輕人才。

鄭麗文也表示，大家知道她曾經參加過民進黨，發現原來台獨就是謊言，台獨是個死胡同，她年輕時被騙了，後來到英國劍橋大學學國際關係，打開原本狹隘的國際觀。20多年來，她每天都在戳破台獨的謊言，台獨會讓台灣走進絕，所以要不斷對下一代宣傳，課綱改革非常重要，去中國化的課綱必須改革，錯誤的歷史、狹隘的國際觀只會毒害下一代。

羅智強說，他提出修憲，總統選舉改二輪決選，是為解決少數總統，也解決藍白合的問題。雖然現在共主他認為是台中市長盧秀燕，但應該徵詢各界意見，他會至少請9家民調公司做民調，所有有公信力的民調先納進去，若有辦法在2028年前，修正選制為總統絕對多數決制，藍白可透過協商、制度來決定人選，但若無法透過修憲跟修法解決，就要進入建立互信、協調的公平機制。

羅智強也說，不分區立委名單提不好的話，總統都會掉，所以他當黨主席，不分區提名全部交給總統參選人來決定，就可以確保不分區立委名單的品質。

張亞中說，藍白合首要是國民黨要先成為受人尊敬的政黨，而不是把未來成功寄託在跟白色的合作。藍白合必須建立在公平且相互尊重的基礎。他會辦公平公正公開的初選，不只陳述個人意見，還要經由社會檢驗。他作為黨主席，也會把兵權交給未來的總統候選人。

