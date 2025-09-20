張亞中：國民黨要讓人尊敬 不能把成功都寄託藍白合

孫文學校總校長張亞中今天在國民黨主席辯論談及藍白合議題時表示，若國民黨自己不能改革、壯大，只是把未來的勝利寄託在白色力量之下，這種合作能夠持續嗎；國民黨要先成為受人尊敬的政黨，得到更多人信賴。

國民黨主席10月18日改選，共有6人完成登記參選，依照抽籤號次結果，分別為孫文學校總校長張亞中1號、前國大代表蔡志弘2號、國民黨立委羅智強3號、前台北市長郝龍斌4號、前立委鄭麗文5號、前彰化縣長卓伯源6號。中天新聞於今天下午舉辦「國民黨主席大辯論」，邀請張亞中、羅智強、鄭麗文、郝龍斌出席，但郝龍斌未參加。

網紅館長陳之漢受邀提問，詢問如何在2026年示範藍白合，並持續到2028年。張亞中表示，國民黨要下架民進黨，就要跟所有政黨合作，其中就包含民眾黨。但他說，合作的動機是因為自己力量不強，必須靠白色力量才能獲勝嗎，還是國民黨年輕黨員太少，民眾黨的年輕黨員非常多，所以需要白色力量的合作。

張亞中表示，若國民黨自己不能改革、壯大，只是把未來的勝利寄託在白色力量之下，這種合作能夠持續嗎；藍白合的首要之計，國民黨要先成為受人尊敬的政黨，讓國民黨得到更多人信賴，願意相信這個政黨，而不是把未來的成功，都寄託在跟白色力量的合作之上。

張亞中指出，其次，藍白合必須建立在公平且相互尊重的基礎之下，若沒有公平、可信賴的機制，合作很容易會出現問題；第三，藍白合或是與其他友黨合作，必須由下而上推動，在相關議題建立共同信念，並在過程中培養信任。

前立委蔡正元提問，作為黨主席接下來最重要的是2026縣市長提名、2028總統立委提名。張亞中表示，會舉辦公平、公正、公開的初選，電視辯論不僅陳述個人意見，還要經社會檢驗；若國民黨提名總統參選人，他作為黨主席，會將黨主席的兵權交由總統參選人統一指揮、打仗。

張亞中指出，新北市長部分，國民黨、民眾黨都是主體，國民黨內部產生新北市長參選人後，再與民眾黨溝通，討論是否要比民調，但這事前需經過雙方討論。

張亞中表示，包含總統、縣市長、不分區立委提名方式，以及與白色力量互動辦法，他若就任黨主席，會在1年前就公布，讓有志之士可充分準備，並經過協調、競賽，找出國民黨最優秀的候選人。

