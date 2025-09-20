首場黨主席辯論…鄭麗文提不讓立院黨團孤單 羅智強喊「我也是中國人」

媒體舉辦的國民黨主席選舉辯論今日登場，與會者包括候選人張亞中、羅智強、鄭麗文。在交叉詰問階段，鄭麗文說，黨部應跟立院黨團密切合作，拜會過行政院前院長陳沖，盼提出影子內閣，就每個部會提出政策，跟黨團協同作戰。

羅智強表示，兩岸關係重要，維持跟大陸的交往，作為跟美國交往的基礎，「我是台灣人，也是中國人，中國是指『中華民國』」，兩岸政策方面他會多向張亞中請益。

張亞中、羅智強、鄭麗文第一階段各自闡述參選理念。在交叉詰問階段，羅詢問張、鄭，大家都有救黨救國的抱負，他們的實踐路徑跟方法如何？張亞中表示，影響這場選舉的還是兩岸關係，這不能解決，台灣永無寧日，民進黨選擇「鬥」，

張亞中表示，國民黨選擇「躲」，他當選會立刻恢復「國統綱領」，開啟國共論壇、政治對話，希望在2027年談出和平結果，作為2028年國民黨競選的主軸。

鄭麗文則回應，她曾在立院裡面對民進黨強力打壓，國民黨不應該讓立院黨團孤單作戰，黨部應跟黨團密切合作，也包括智庫、地方政府、地方議會，都需要跟立法院形成火網，不是讓砲口只剩國民黨團，她也拜會陳沖，希望提出影子內閣，就每個部會提出政策，跟立院黨團協同作戰，把政黨惡鬥拉回到政策良性競爭，許多立委來自各地選區，地方也要有提出地方發展戰略，為地方選舉提供強大的子彈跟戰力。

到了鄭麗文問，她質疑，國民黨要有大黨風範，卻發生風風雨雨，例如修改時程，冒出很多密室疑慮，她希望接下來開大門走大路，未來黨內提名藍白合作必須要有公平公開制度，推出就要守誠信，否則藍白合容易破裂，詢問另兩位看法。

她也問羅智強，羅擔任國民黨團書記長，與主席職務之間，如何分配時間？羅說，黃國昌是民眾黨主席，甚至是民眾黨團總召，他完全看到身為立委坐鎮戰鬥中心，不會造成溝通時差，時任黨主席江啟臣也是立委，2020敗選後銜命上陣，為2022年勝利奠定基礎，專職黨主席有其優點，缺點可能是跟立法院戰鬥協調步驟扞格，新一代將邁上舞台，會帶領年輕人對國民黨的團結跟嚮往，繼續讓立法院一起作戰，可以打敗賴清德。

張亞中說，黨主席任務跟一般立委不一樣，國民黨失去方向、論述、理念，每個黨員都非常優秀，黨的幹部非常傑出，但黨卻沒有黨的黨魂、理念、方向，這個團體能發揮更大戰力嗎？他作為黨主席在確定黨的理念、方向、政策上，制度不可「依人不依法」，選舉都應該公平公正，所有初選應該在一年內讓大家知道，選出最優秀的人。

輪到張亞中詰問，張問羅智強，對於前總統馬英九砍年金，是否清楚？羅在退休金的立場？是否知道九二共識的內容？羅主張徵召台中市長盧秀燕參選2028總統，徵召後即請辭黨主席，是否還堅持主張？

羅回應，他永遠站在捍衛軍公教的最前線，他會立刻推動停砍羞辱軍公教的不合理亂砍，「九二共識，一中各表」就是馬英九執政的穩定基礎，兩岸要繼續往前走，要把這個基礎找回來，賴清德就是「七跪總統」，他參贊過兩岸外交政策，沒看過賴清德這種下跪總統。

羅智強強調，兩岸關係之所以重要，要維持跟大陸的交往，才有辦法作為跟美國交往的基礎，「我是台灣人，也是中國人，中國是指『中華民國』」，兩岸政策方面他會多向張亞中請益。他認為就是一個太陽才能贏，雖然他認為現在共主是盧秀燕，但要經過徵詢民調跟黨內的程序，才能夠完成提名。

