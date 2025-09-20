快訊

參選黨主席抽中4號…赴雲林拜會韓國瑜 郝龍斌：他祝我「心想4成」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席選舉候選人郝龍斌今下午到雲林拜會立法院長韓國瑜，表示韓國瑜祝福他「心想4成」，他一定不負所託。圖／郝龍斌臉書
國民黨主席選舉候選人郝龍斌今下午到雲林拜會立法院長韓國瑜，表示韓國瑜祝福他「心想4成」，他一定不負所託。圖／郝龍斌臉書

國民黨114年主席選舉中央選舉監察委員會今上午召開第一次會議，確認登記參選人資格並進行號次抽籤，候選人郝龍斌抽中4號。郝龍斌表示，他今日下午到雲林拜會立法院長韓國瑜，表示韓國瑜祝福他「心想4成」，他一定不負所託。

郝龍斌上午表示，他是國民黨主席候選人4號郝龍斌。國民黨主席選舉今天上午抽號次，他抽到4號（勢在必得），拜託大家支持4號郝龍斌，帶領國民黨重返執政，讓國家撥亂反正。

郝龍斌表示，今天代理他前往號次抽籤的娟秀女孩，這兩天引起不少人詢問。沒錯，她就是昨天陪同他登記參選，協助展示張大春老師「無私」墨寶的同一人。她是前市府同仁的掌上明珠「貝貝」。他認識貝貝時，她還是坐在爸爸肩頭的可愛小女孩，現在都已經是大三學生了。知道他決定投入主席選舉，貝貝熱血邀請她幾位好朋友，一起利用課餘時間來幫忙。謝謝貝貝以及支持者的厚愛，10月18日的主席選舉投票日，拜託大家把票投給能穩大局、助團結、可戰鬥的4號郝龍斌。郝龍斌口中的貝貝，為律師葉慶元女兒。葉慶元說，感謝大家對小女的厚愛。

郝龍斌下午則表示，謝謝韓國瑜的祝福。他決定參選黨主席後，馬不停蹄到各地請益，今天下午到雲林拜會韓國瑜。韓國瑜一年多來主持議事中立，卻受到民進黨各種杯葛與無理挑釁，忍辱負重，真是辛苦了。

郝龍斌指出，感謝韓國瑜今天的熱情接待，還請他喝了一杯韓國瑜口中「最好喝」的西西里咖啡。他們促膝長談，從國家大事到地方點滴，韓國瑜特別回憶起，當年因為他在台北市長任內的邀請，才有機會到北農服務，這段難得的緣分，雙方都十分珍惜。上午，他抽到主席候選人號次4，因此韓國瑜特別祝福他「心想4成」，他一定不負所託，穩大局、返執政。

國民黨114年主席選舉中央選舉監察委員會今上午召開第一次會議，確認登記參選人資格並進行號次抽籤，候選人郝龍斌抽中4號。郝龍斌說，上午抽號次由前市府同仁的掌上明珠「貝貝」代抽。圖／郝龍斌臉書
國民黨114年主席選舉中央選舉監察委員會今上午召開第一次會議，確認登記參選人資格並進行號次抽籤，候選人郝龍斌抽中4號。郝龍斌說，上午抽號次由前市府同仁的掌上明珠「貝貝」代抽。圖／郝龍斌臉書

