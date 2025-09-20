不滿未受邀請 卓伯源欲衝入黨主席辯論會場

中天電視台今舉辦「國民黨主席大辯論」，邀請候選人鄭麗文、羅智強、張亞中等，原有邀候選人郝龍斌，但郝因故婉拒。羅智強、張亞中、鄭麗文三位受訪完後，主席候選人之一卓伯源突然現身，並數度嘗試進入會場未果，卓伯源痛斥中天新聞干擾選舉， 如果沒有邀請所有參選人，就不該使用國民黨名義，中天新聞則回應，邀請候選人，是透過網路上聲量取前四強決定。

卓伯源拿出「東森新聞」直播連結截圖，稱「協辦單位東森新聞」有邀請他參加，但被中天新聞現場否認，卓伯源怒斥中天新聞干預選舉，並數度嘗試突破警衛及工作人員進入會場，更一度拿著麥克風，要求當場辯論，隨後在接受媒體訪問後離去。 國民黨主席候選人卓伯源下午突然現身中天主辦的辯論會場，稱「東森新聞」有邀請他，並拿出證據東森新聞截圖，要求讓他進會場。記者曾原信／攝影 國民黨主席候選人卓伯源怒斥中天干預選舉，並怒槌背板表達憤怒。記者曾原信／攝影 國民黨主席候選人卓伯源（右二）下午現身未受邀的中天主辦的辯論會場，稱「東森新聞」有邀請他，但他不能入場，怒衝玻璃門。記者曾原信／攝影

