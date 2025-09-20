快訊

怒槌背板！不滿未受辯論邀請 卓伯源數度闖會場畫面曝光

墊片「消失」疑雲 興達電廠爆炸僅台電有責？地方將矛頭指向2公司

淡出演藝圈20年 53歲美魔女「東京擁3房」當包租婆…小鮮肉求加Line

影／辯論前告曹興誠 羅智強：一路走來戰鬥如一

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
國民黨主席候選人羅智強下午出席中天電視舉辦的國民黨主席大辯論，羅智強表示，希望各方聲音都能表達。記者曾原信／攝影
國民黨主席候選人羅智強下午出席中天電視舉辦的國民黨主席大辯論，羅智強表示，希望各方聲音都能表達。記者曾原信／攝影

中天電視上午舉辦首場國民黨主席選舉辯論會，其中邀請三位候選人羅智強、鄭麗文、張亞中同場交鋒。候選人羅智強承諾若當選將成為「炮口對外」的主席，全力下架賴清德，而近期提告曹興誠，羅智強則強調自己一路走來戰鬥如一，任何來自民進黨及側翼的惡意羞辱都會回擊。

羅智強 辯論會 曹興誠

延伸閱讀

告曹興誠求償千萬、讓邱議瑩背前科 羅智強：僅我能電爆他們

13藍委相挺登記選主席 羅智強：鬥國民黨一流的人 怎打敗賴清德？

被造謠反對拆公館圓環 羅智強告苗博雅求償500萬：惡毒又投機的政客

批大罷免該負責的人檢討了什麼？ 李文忠與曹興誠LINE群大吵後遭退框

相關新聞

未獲邀媒體黨主席選舉辯論 卓伯源批齷齪：可以這樣搞嗎？

中天電視台今舉辦首場國民黨主席選舉辯論，邀請候選人鄭麗文、羅智強、張亞中等，原有邀候選人郝龍斌，但郝因故婉拒。候選人卓伯...

喊一定要藍白合 郝龍斌：選黨主席就是不讓失敗痛苦延續

台北市前市長郝龍斌昨正式登記參選國民黨主席，今和國民黨主席朱立倫、苗栗縣長鍾東錦同台，參加黨中央客委會第三季工作會報。郝...

不滿未受邀請 卓伯源欲衝入黨主席辯論會場

中天電視台今舉辦「國民黨主席大辯論」，邀請候選人鄭麗文、羅智強、張亞中等，原有邀候選人郝龍斌，但郝因故婉拒。羅智強、張亞...

影／國民黨主席選舉號次出爐 連勝文盼勿人身攻擊

國民黨副主席連勝文上午主持「114年主席選舉候選人號次抽籤」，他表示，真正的敵人還躲在陰暗的角落，隨時準備要反撲，競選過...

登記參選國民黨選舉6人全符資格 號次全出爐

國民黨114年主席選舉中央選舉監察委員會今日上午召開第一次會議，確認登記參選黨主席的6人均符參選資格。隨即進行候選人號次...

國民黨主席選舉 民眾黨支持誰？黃國昌今再表態

民眾黨主席黃國昌今天上午到桃園參加立委劉書彬、市黨部聯合服務處成立典禮，受訪時媒體問國民黨主席參選人郝龍斌提出藍白合，要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。