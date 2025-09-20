影／辯論前告曹興誠 羅智強：一路走來戰鬥如一

中天電視上午舉辦首場國民黨主席選舉辯論會，其中邀請三位候選人羅智強、鄭麗文、張亞中同場交鋒。候選人羅智強承諾若當選將成為「炮口對外」的主席，全力下架賴清德，而近期提告曹興誠，羅智強則強調自己一路走來戰鬥如一，任何來自民進黨及側翼的惡意羞辱都會回擊。

