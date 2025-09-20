未獲邀媒體黨主席選舉辯論 卓伯源批齷齪：可以這樣搞嗎？

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
中天電視台今舉辦首場國民黨主席選舉辯論，邀請候選人鄭麗文、羅智強、張亞中等，原邀候選人郝龍斌，但郝因故婉拒。候選人卓伯源突然現身，高聲抗議自己未獲邀，他怒轟媒體不公正，政黨政治可以這樣搞嗎？圖／截圖自udn直播
中天電視台今舉辦首場國民黨主席選舉辯論，邀請候選人鄭麗文、羅智強、張亞中等，原有邀候選人郝龍斌，但郝因故婉拒。候選人卓伯源突然現身，高聲抗議自己未獲邀，他怒轟媒體不公正，政黨政治可以這樣搞嗎？

首場國民黨主席選舉辯論今在中天電視台登場，全程網路直播，與會者包括鄭麗文、羅智強、張亞中等。就在媒體聚首中天電視台，鎂光燈聚焦在今日上場的候選人們之時，卓伯源現身抗議自己並未獲邀。

卓伯源相當不滿，高聲表示這是民主嗎，媒體不公正，政黨政治可以這樣搞嗎？用國民黨主席大辯論為名，就是每一個候選人都要讓其上台，憑什麼封殺特定候選人，憑什麼封殺他。每一個候選人都有權利講話，這是意圖使人不當選的現行犯，他是合格候選人，為何他不能參加？這不是國民黨辦的，那就不要寫國民黨。

卓伯源說，除了國民黨中央以外，沒有單位，沒有媒體，有權審查候選人的資格，媒體操作不當，這是原則問題。他今天看到最齷齪、最骯髒的一面，特定媒體竟然封殺特定候選人，這是台灣要的自由民主嗎？這是國民黨要的選舉嗎？為什麼不讓他參加？

