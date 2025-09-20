喊一定要藍白合 郝龍斌：選黨主席就是不讓失敗痛苦延續

台北市前市長郝龍斌昨正式登記參選國民黨主席，今和國民黨主席朱立倫、苗栗縣長鍾東錦同台，參加黨中央客委會第三季工作會報。郝龍斌強調，他參選黨主席就是要讓過去兩次失敗的痛苦與宿命不再延續，這次一定要藍白合作、重返執政，要記取教訓。

郝龍斌昨登記參選國民黨主席後，今和朱立倫大動作同台。郝龍斌說，2018到2020，2022到2024，兩次地方到中央選舉，國民黨都讓支持者失望，2024年總統大選，在野獲6成支持，因提名過程風波、技術出問題，造成溝通不良、互信不夠，藍白沒有合作，總統大選失敗。

郝龍斌表示，大罷免期間，藍白合奠定好的基礎，要進一步團結合作。他參選黨主席就是要讓過去兩次失敗的痛苦與宿命不再延續，這次一定要藍白合作、重返執政，要記取教訓，團結、成功、勝利。

郝龍斌強調，藍白合最重要的是先透過溝通建立互信，有互信後建立平台，兩邊商量所有細節，再做最後決定。他當選主席，一定積極與民眾黨主要領導階層溝通、協調，藍白合一定要成功，這才是未來勝利方程式。

郝龍斌表示，大家希望下屆黨主席是「吳伯雄2.0」，因為吳伯雄在2008年，無私無我團結國民黨、整合在野，讓總統大選勝利，立法院席次絕對多數過半，這是他未來要努力的目標。

郝龍斌說，他有充足行政歷練，熟悉黨務，未來希望用他的歷練與大家信任，團結國民黨與在野，就是要贏，2026勝利，2028下架民進黨；2026要贏、2028重返執政，讓國民黨、中華民國再次站起來。

朱立倫則說，2024總統大選，很遺憾藍白最後關鍵時刻沒有合，不然現在執政的是國民黨。黨務改革不斷努力，黨產早就被沒收得一乾二淨，用志工精神讓黨務做得更好。

商品推薦