影／國民黨主席選舉號次出爐 連勝文盼勿人身攻擊

國民黨副主席連勝文上午主持「114年主席選舉候選人號次抽籤」，他表示，真正的敵人還躲在陰暗的角落，隨時準備要反撲，競選過程中難免會有些激烈的場合，但希望各位候選人或助選人能約束自己行為，不要進行太多不必要的人身攻擊。

號次抽籤結果，1號張亞中、2號蔡志弘、3號羅智強、4號郝龍斌、5號鄭麗文、6號卓伯源。 國民黨上午舉行「114年主席選舉候選人號次抽籤」，參選人郝龍斌的代表抽到4號籤。記者余承翰／攝影

