國民黨主席選舉 民眾黨支持誰？黃國昌今再表態

民眾黨主席黃國昌今天上午到桃園參加立委劉書彬、市黨部聯合服務處成立典禮，受訪時媒體問國民黨主席參選人郝龍斌提出藍白合，要建立黨對黨協商機制、民調一事。黃國昌表示，自從前主席柯文哲在2023年提出聯合政府概念時，要如何促進不同政黨實現更高的民主價值和目標，讓台灣人過更好的生活，台灣民眾黨對此始終敞開心胸、開大門、走大路的態度。

黃國昌指出，展望2026年地方選舉，乃至2028年總統立委選舉，民眾黨的態度和立場不會任何的改變，也正因為這樣子，民眾黨在中央黨部籌設聯合政府研究小組，對於未來包括2026年跟其他友黨合作上面，始終保持最大的誠意和善意，只要是公平公、公正、公開的方式，相信這也是台灣人所樂見的。

媒體問民眾黨對國民黨主席選舉，會不會支持提名最支持民眾黨、最挺柯文哲的人選？黃國昌強調，他已經數度公開表示，對於其他黨的事務，特別是黨主席的選舉，必須要尊他黨黨內民主程序，不方便也不應過度介入。

他相信中國國民黨人才濟濟，有這麼多人勇於表態、承擔，他相信對國民黨未來的發展一定是好事。台灣民眾黨就靜靜等候中國國民黨選出黨主席後，針對政黨之間彼此合作，乃至於共同推動人民關心的議題，這都是民眾黨向來的態度。

