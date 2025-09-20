聯合報專訪／郝龍斌轟賴總統 「對美朝貢又媚日」

國民黨主席即將改選，外界關注參選人兩岸論述，台北市前市長郝龍斌昨接受本報專訪表示，仍然會堅持「一個中國、九二共識」，將呼籲大陸「不要刮北風，要做太陽」，並重轟賴政府對美朝貢又媚日，國民黨本來講「親美、和中、友日」，他再加上「三不」為「親美不跪美、和中不舔共、友日不媚日」。

郝龍斌說，最近台積電移到美國、台幣匯率升值，但卻進口了一大堆美國天然氣、石油，而且美國農產品進口到台灣還零關稅，「我們幾乎是朝貢去了，幾乎被綁票」，可是台灣關稅稅率還是廿％比日、韓都高，這就叫做「跪美」。

郝龍斌還批評，民進黨秘書長徐國勇為了討好美國，堅稱台灣主權未定，這個也是附和美國，也是跪美；而賴清德總統在講抗戰的時候，不講抗戰、抗日，只講「日治」，這就是媚日。

至於兩岸論述，郝龍斌說，仍要堅持「一個中國、九二共識」，在這個基本原則下才能夠對話、交流；但大陸也一定要尊重中華民國存在的事實，共機繞台、環台軍演，絕對不是善意。

郝龍斌強調，大陸必須要釋出善意，對台灣加強通商、交流、撤飛彈等。他過去舉辦上海、台北雙城論壇，及台北參加上海世博等，其中有對等尊嚴堅持，也有合作交流誠意。

商品推薦