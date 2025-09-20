聯合報專訪／郝龍斌若當選將組顧問團 集體領導國民黨
國民黨主席選舉開打，黨主席參選人郝龍斌昨接受本報專訪表示，若當選，將組織具民意基礎的顧問委員會，針對重大議題或黨的論述協商，形成共識，由黨主席拍板決定，並對成敗負責，絕對不會有兩個太陽；也因此，戰鬥藍召集人趙少康不可能是「地下黨主席」。
郝龍斌正式參戰黨魁選舉，趙少康大力相挺，孫文學校總校長張亞中批評，郝、趙與黨主席朱立倫私相授受。外界質疑若郝當選，趙少康恐成地下黨主席。
趙不會是地下黨主席
郝龍斌說，他與趙是好友，平常很多事會互相諮詢，未來他若任黨主席，會尊重趙少康的意見，但最後仍是他來做決定，因為他要承擔責任。郝也澄清，他與趙少康、朱立倫從未一起討論過事情，沒有所謂「朱趙郝」結盟；朱立倫有表達祝福，盼選舉順利，但朱是黨主席，黨中央主導此次選舉，相信需要保持中立。
「我有戰鬥力，但我不是靠鬥性起家，我是靠團結起家。」郝龍斌說，和其他參選人相比，他的最大優勢是人和。
盧蔣侯韓皆顧問人選
郝龍斌說，國民黨過去一直是一言堂，他參選的重要政見之一就是要「集體領導」，決策模式不會是一人做決定；未來若當選，他會邀請熟悉黨務、了解社會脈動、有強大民意基礎，且對黨有參與感和熱忱的人士納入顧問委員會。
他舉例，台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安等藍營縣市長都具有強大的民意基礎；過去國民黨的選舉都是小贏大輸，曾任總統候選人的韓國瑜、侯友宜都可給予意見；立法院前院長王金平、前總統馬英九等人也熟悉黨務。
盧秀燕號召十五位藍白縣市首長舉行記者會，針對財劃法統籌分配款爭議向中央喊話。被問及未來若遇類似重大事件，是否出現兩個太陽？郝龍斌說「絕對不會」，國民黨智庫是最重要諮詢單位，未來集體領導做法，黨中央和智庫會先有草案版本，和各縣市長溝通、了解草案方向，納入地方意見後，大家再一起凝聚共識，一致行動。
