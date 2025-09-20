郝龍斌：2026藍白合推最強人選

國民黨主席選舉登記昨截止，台北市前市長郝龍斌昨在多名國民黨立委、議員陪同下前往登記，強調「無私」就是他的參選初衷。郝龍斌接受本報專訪表示，藍白一定要合作，如果他當選一定會拜會民眾黨主席黃國昌，且二○二六年選舉由兩黨成立「黨對黨協商機制」選出最強人選，「誰強誰出來、能贏最重要」。

縣市長選舉明年登場，國民黨主席朱立倫已將可能參選人列入不分區立委名單中，若未來當選是否延續此布局？郝龍斌說，這幾位不分區立委表現可圈可點，未來要尊重這些不分區立委的參選意願，也要爭取地方領袖意見，這些人將來都是地方抬轎者，大家願意團結起來合作，才能發揮一加一大於二的力量，也才有可能勝選。

黃國昌日前喊出藍白二○二六可以合作，郝龍斌說，藍白一定要合作，他若當選將成立「黨對黨協商機制」，例如某些選區民眾黨有很強的候選人，兩黨就由協商機制，擬定一個雙方都可以接受的評估方式，產生最強候選人，兩黨才能團結起來一起爭取勝選，「在野合作最終目的就是要重返執政、拉下民進黨」。

郝龍斌強調，大罷免民進黨大失敗，最主要就是藍白團結合作。藍白既然已有一個好的合作結果，建立基本互信，未來要透過互信再更進一步合作，藍白才能在明年地方大選時將勝選極大化。

不過二○二四年總統大選時，藍白就因對民調認知不同而合作破裂。郝龍斌說，所以雙方要談好找哪幾間民調公司，而且雙方要同意簽字、把辦法對外公布，並讓社會大眾檢視，這樣結果兩邊才會心服；未來他當選也會請教新北市長侯友宜、立法院長韓國瑜等人的經驗，看如何建立起評估機制。

至於近期是否考慮與民眾黨前主席柯文哲碰面，郝龍斌說，將尊重柯文哲意願，柯現在被保釋在外，也在跟家人團聚，這必須順勢而為，雙方都有意願時就可以安排。郝龍斌也說，當選後一定會安排與黃國昌見面，民眾黨最近也對他釋出非常多善意。

