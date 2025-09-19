國民黨主席選舉開跑 炮火掃到趙少康！她抱不平：家和萬事興

國民黨主席選舉開跑，炮火四射。台北市議員游淑慧今在臉書指出，候選人之間的攻防她能理解，但掃到趙少康，可能就火氣過大了，「家和萬事興、家衰口不停」。

游淑慧表示，在她的心裡，國民黨必須謝謝趙少康先生。2020年在國民黨再次敗選後，為了能在緊接而來的2022年扳回一城，趙先生率先喊出戰鬥藍，把這些人的戰鬥魂重新燃起並凝聚。

她說，2023年底時，在藍白合臨時破局的緊急狀況之下，趙先生又放下自己的媒體事業，臨危受命出任副總統候選人，協助侯友宜市長，最後也取得許多選民的認同。大罷免的時候，他也沒有置身事外，親自跟所有藍營立委聯合作戰。

游淑慧指出，可以說只要國民黨有危機就有趙少康，而趙先生卻從來沒有占據或爭取國民黨的任何位置。現在的國民黨，應該是多一份力量多一分強大，而不是去排除、攻擊誰。

她說，黨主席要有容乃大，戰鬥力是對外不是對內，要做的工作是凝聚跟包容最多數黨內同志。如果選舉過程就不能包容，當選後呢？

游淑慧指出，過去幾年，經歷過與民進黨幾次的慘烈戰役，大家在過程中，慢慢凝聚同生共死的情與義。衷心禱告，這一次是黨內團結的黨主席選舉，而不會變成批評與仇恨的互砍過程。

