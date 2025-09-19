快訊

獨家專訪／邀黨內集體領導決策 郝龍斌：絕對不會有兩個太陽

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席選舉登記參選人郝龍斌接受聯合報專訪。記者曾吉松／攝影
國民黨主席選舉登記參選人郝龍斌接受聯合報專訪。記者曾吉松／攝影

國民黨主席選舉10月18日投票，黨主席參選人郝龍斌今接受聯合報專訪時表示，未來若當選，將組織具民意基礎的顧問委員會，針對重大議題或黨的論述，透過顧問委員會協商形成共識，由黨主席拍板決定，並對成敗負責，絕對不會有兩個太陽。

郝龍斌指出，國民黨過去一直是一言堂，他此次參選的最重要政見之一就是要「集體領導」，決策模式不會是一人做決定；未來若當選，他會邀請熟悉黨務、了解社會脈動、有強大民意基礎，且對黨有參與感和熱忱的人士納入顧問委員會。

他舉例，台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安等藍營縣市長都具有強大的民意基礎；過去國民黨的選舉都是小贏大輸，曾擔任總統候選人的韓國瑜侯友宜都可以給予意見，中間的扞格，他必須了解並設法克服；立法院前院長王金平、前總統馬英九等人也熟悉黨務，他會跟很多人請益，透過有經驗的人分享，一起解決問題。

不過，郝龍斌說，仍要尊重大家的意願，如果有時間、有意願，會邀請他們納入顧問委員會，透過集體領導，大家充分溝通協調，達成共識，積極推動政策或法案，上任後他一定會做。

台中市長盧秀燕日前號召15位藍白縣市首長舉行記者會，針對「財政收支劃分法」統籌分配款爭議向中央喊話。被問及未來若遇類似重大事件，是否會出現兩個太陽？

郝龍斌說，「絕對不會」，國民黨智庫是最重要的諮詢單位，以「財劃法」為例，未來的集體領導做法，黨中央和智庫會先有草案版本，和各縣市長溝通，了解草案方向、納入地方意見後，大家再一起開會凝聚共識，一致行動。

他也提到，立法院黨團和縣市議會黨團作為國民黨第一線的戰鬥部隊，與智庫、黨中央是三角關係，彼此要相互支援合作。他始終相信當決定一件事，就要持之以恆做下去，做到民眾有感。

國民黨 郝龍斌 盧秀燕 馬英九 韓國瑜 侯友宜 蔣萬安 王金平 財政收支劃分法

