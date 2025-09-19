快訊

獨家專訪／2026藍白能否合？ 郝龍斌：當選後建立「黨對黨協商機制」

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
國民黨主席選舉登記參選人郝龍斌。記者曾吉松／攝影
國民黨主席即將改選，2026年藍白能否合作引發關注？登記參選黨主席的台北市前市長郝龍斌接受聯合報獨家專訪表示，「藍白一定要合作」，如果他當選一定會拜訪民眾黨主席黃國昌，並成立「黨對黨協商機制」，選出2026年各選區最強人選。在野合作最終目的就是要重返執政、拉下民進黨

郝龍斌表示，藍白一定要合作，而合作第一件要做的事情就是成立「黨對黨協商機制」，例如有些選區民眾黨有很強的候選人，兩黨就應該有協商機制，擬定一個雙方都可以接受的評估方式如民調等，透過這個方式產生最強候選人，兩黨團結起來一起爭取勝選。

郝龍斌強調，這一次大罷免民進黨會大失敗，最主要就是藍白團結合作，藍白既然已有一個好的合作結果，建立基本互信，未來要透過互信再更進一步合作，藍白才能在2026年地方選舉時，把勝選極大化，「誰強誰出來，能贏最重要，這是我的大原則」。

不過2024年總統大選時，藍白就對民調計算方式認知不同，藍白合因而破裂。郝龍斌對此表示，所以藍白合作一定要先談好機制，他若當選也會請教新北市長侯友宜、立法院長韓國瑜等有經驗的人，覺得在民調上有何可以改進之處，再來看如何建立起藍白雙方都可以接受的機制。

面對2026年地方大選，國民黨主席朱立倫已在不分區立委席次中，佈局一些可能參選人。郝龍斌表示，可以看到這幾位不分區立委在立法院表現可圈可點，未來第一個就是要尊重這些不分區立委的意願，是否願意繼續挑戰縣市首長；第二個也要爭取地方意見領袖的回饋，因為這些人將來都是地方抬轎者，大家願意團結起來合作，才能發揮一加一大於二的力量，也才有可能勝選。

