陸戰空戰大比拚…國民黨主席選舉6搶1 各路人馬優勢曝光

國民黨主席10月改選，郝龍斌、鄭麗文、羅智強等多人出馬角逐，黨內人士分析，世代交替話題能否成為浪潮，值得觀察，但黨內主流想法是找出一位穩住黨內的主席，先贏得2026大選，再為2028造王造后、重返執政。

國民黨主席10月18日改選，領表登記作業今天截止。最終包括前台北市長郝龍斌、立委羅智強、前立委鄭麗文、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前國大代表蔡志弘完成登記。由於參選人數多且各自具備優勢，選情引發外界關注。

黨內人士表示，郝龍斌曾任台北市長、國民黨副主席等職位，經歷完整且個性溫和、與人為善，在黨內鮮少有敵人，加上與前中廣董事長趙少康交情深厚，以及父親郝柏村過去在軍中的影響力，擁有不少優勢。

黨內人士說，郝龍斌與藍營各勢力俱有情誼，選戰過程中若能成功整合，將會是問鼎黨主席寶座的重點，但外省色彩鮮明的郝龍斌，如何得到藍營本土派的支持，值得觀察。

藍營地方人士表示，鄭麗文、羅智強能言善道，空戰實力堅強，高聲量帶來高知名度，在黨主席選舉能產生加分效果，但鄭、羅形象雷同，選戰考驗兩人如何有效區隔，爭取更多支持者。

此外，同樣有軍系奧援的鄭麗文，與郝龍斌出現支持者重疊，藍營地方人士說，未來鄭麗文與郝龍斌如何爭取軍系選票的支持，也是關鍵。

一位藍營前黨務高層分析，羅智強與鄭麗文高舉世代交替、老幹新枝的旗號角逐此次黨主席選舉，確實會讓黨員產生青壯世代接班的思考，加上黨內自主黨員的意識抬頭，若這股年輕人接班的聲浪能成功營造出來，對郝龍斌的選情會有一定影響。

不過，這位前黨務高層也指出，這次黨主席選舉，黨內的主流想法，在於如何找出一位能穩住黨內的人選，先順利贏得2026年地方選舉，之後能扮演成功的造王者、造后者，2028年總統大選推出黨內最強人選、重返執政。就此角度看，郝龍斌具有一定優勢。

