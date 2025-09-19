快訊

整理／確定6人參戰！國民黨主席改選 資格、時程、人選一次看

電價漲了！10月民生電價平均漲0.71% 四口之家平均每月增70元電費

確定六人參戰！藍營黨主席選舉登記截止 國民黨：明起資格審核

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨今表示，國民黨主席選舉領表登記作業今日下午4時截止，共有6位同志登記，後續將由明日舉行的中央選舉監察委員會進行資格審核後，始完成候選人資格確認。
國民黨今表示，國民黨主席選舉領表登記作業今日下午4時截止，共有6位同志登記，後續將由明日舉行的中央選舉監察委員會進行資格審核後，始完成候選人資格確認。圖／聯合報系資料照片

國民黨今表示，國民黨主席選舉領表登記作業今日下午4時截止，共有6位登記，後續將由明日舉行的中央選舉監察委員會進行資格審核後，始完成候選人資格確認。

國民黨表示，至19日領表登記截止，完成相關程序的6位參選人包括鄭麗文羅智強卓伯源郝龍斌、蔡志弘、張亞中（依登記完成順序）等。根據相關規定，中央選舉監察委員會預定明日召開會議，進行候選人資格審查及號次抽籤。依照時程，將於10月18日舉行黨主席選舉投開票作業。

國民黨強調，黨主席選舉是黨內重要的民主程序，將秉持公平、公正、公開的原則辦理，確保選舉順利圓滿進行。

國民黨 鄭麗文 卓伯源 郝龍斌 羅智強 張亞中

