聽新聞
0:00 / 0:00
確定六人參戰！藍營黨主席選舉登記截止 國民黨：明起資格審核
國民黨今表示，國民黨主席選舉領表登記作業今日下午4時截止，共有6位登記，後續將由明日舉行的中央選舉監察委員會進行資格審核後，始完成候選人資格確認。
國民黨表示，至19日領表登記截止，完成相關程序的6位參選人包括鄭麗文、羅智強、卓伯源、郝龍斌、蔡志弘、張亞中（依登記完成順序）等。根據相關規定，中央選舉監察委員會預定明日召開會議，進行候選人資格審查及號次抽籤。依照時程，將於10月18日舉行黨主席選舉投開票作業。
國民黨強調，黨主席選舉是黨內重要的民主程序，將秉持公平、公正、公開的原則辦理，確保選舉順利圓滿進行。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言