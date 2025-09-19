正式登記參選國民黨主席 蔡志弘喊君子之爭：絕不能相互攻訐

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨黨主席選舉今天最後一天，前國大代表蔡志弘上午前往登記。記者曾吉松／攝影
國民黨黨主席選舉今天最後一天，前國大代表蔡志弘上午前往登記。記者曾吉松／攝影

前國大代表蔡志弘今日上午前往國民黨中央黨部，登記參選第12屆黨主席，他鄭重提出呼籲，新任黨主席未來最重要的任務是，讓討厭民進黨的力量轉化為支持國民黨的力量，黨主席選舉必須是一場君子之爭，絕對不能相互攻訐，進而影響黨內團結。

針對大罷免，無一藍委被罷免，蔡志弘表示，這次大罷免根本不能視為國民黨的大勝利，國民黨2028的重返執政，更不能寄望民進黨的再次摔跤，因此，未來如何讓討厭民進黨的力量轉而支持國民黨，便成了國民黨新任黨主席的最重要任務。

蔡志弘指出，7月26日跟8月23日罷免31席國民黨立委及新竹市長高虹安，投票結果出爐，同意罷免的得票率總計僅有7人達到25％的門檻，而且全部低於不同意罷免的得票，最難堪的是，8月23日罷免7席國民黨立委，同意罷免的得票率最高是台中市第2選舉區顏寬恒的17.68％，最低的是新竹縣第2選舉區林思銘的14.18％。

蔡志弘分析，就民進黨的盤算，賴清德在2024年總統大選的得票率有40.05％，藉由不斷造勢及仇恨動員，大罷免的同意票應可輕鬆達到25％的門檻，事實證明，賴清德根本輕忽了民間討厭民進黨的力量，大罷免的失敗，絕對不是國民黨的勝利，而是人民的勝利。

蔡志弘表示，連一個民進黨立委的罷免都無法成案，國民黨哪來的底氣把大罷免視為國民黨的勝利？以2024年台北市中正、萬華的立委選區為例，國民黨的候選人鍾小平拿了5萬7634票，民眾黨支持的候選人于美人拿了3萬8913票，民進黨的候選人吳沛憶僅拿了6萬6932票，今年罷免吳沛憶的第二階段竟然不能達到2萬3392份連署的法定門檻，未來國民黨要重返執政顯然還是佈滿了荊棘。

蔡志弘表示，以往台灣大選，常常出現團結的民進黨打敗分裂的國民黨，今年的黨主席選舉有多位黨內菁英出馬角逐，他要鄭重提出呼籲，應具體闡述未來要如何強力監督民進黨？要如何轉化討厭民進黨的力量成為支持國民黨的力量？要如何帶領國民黨重返執政？黨內候選人的相互攻訐，只會遭到大部分黨員的唾棄。

罷免 國民黨 顏寬恒 高虹安 民進黨 賴清德

