「朱傅體制」將盡 藍新黨魁與黨團互動受考驗…藍委揭一重點

孫文學校校長張亞中批評4年來國民黨就是「朱家天下傅家黨」，但在朱立倫確定交棒的情況下，黨中央與黨團間的互動恐怕也會產生微妙變化。有立委表示，鄭麗文背後的力量與傅崐萁難相容，若當選就有好戲看；但也有藍營人士說，郝龍斌雖與傅崐萁有互動，但也被傅騙過幾次，郝龍斌很難再相信傅崐萁。

本屆立院國民黨立委換血比例高，在新人輩出的情況下，傅崐萁擔任總召也展現出較為強勢的領導風格，這也代表若新任黨主席與傅崐萁間若未能取得互信，恐上演洪秀柱任黨主席時，黨團切割黨中央政策會領導的慣例，另創黨團總召強化黨團自主，讓黨令傳不進立院黨團。

有藍委表示，郝龍斌跟傅崐萁關係不錯，溝通上應不成問題。至於鄭麗文如當選，背後代表的力量恐怕就會跟傅崐萁不相容，恐怕就有好戲看了。

不過，也有藍營人士表示，郝龍斌雖然與傅崐萁有溝通管道，但當初這屆黨團在選總召時，立委賴士葆曾透過郝龍斌詢問傅崐萁的意象，傅崐萁當時告知不會選，但最後還是選了；而這次選黨主席，郝龍斌與中廣前董事長趙少康最擔心的就是朱立倫聯合傅崐萁拱桃園市長張善政參選，這憂心也被傅崐萁自己公開證實了。

另有藍委說，不論黨主席是誰，黨團跟黨中央都要溝通、協調，重點都是黨團自主。

同樣強調黨團自主的藍委說，當黨團跟黨中央政策方向不一時，兩邊會做些互動跟溝通，基本上沒有太大問題，黨團總召會更迭，黨主席也會更迭，在野沒有太多時間磨合，但都是自家人，選舉過程難免有競爭，非常清楚的是黨內要團結、藍白要合作，基調很清楚，才能戰勝民進黨。這個基調從每一個人心裡有數。

該藍委表示，過去在重大議題上，藍白合作過程中，國民黨「應注意而未注意」，匆忙對付民進黨，所以無論在預算處理或法律案處理，他認為有可以更嚴謹或在黨內的溝通上更仔細的地方，或者是藍白合作上有可以更注意的地方。在此會期要處理預算，應該不再提統刪，直接講刪減什麼項目，例如業務費底下的廣告費、宣傳費。在黨團內，即便是新科立委大概心裡都有數，過去這兩年吃到的苦頭，黨內多溝通，有什麼問題大家有意見，那就會更仔細小心。

該藍委認為，黨主席接下來不論是誰，在議題的溝通上，也都會尊重黨團，但就是彼此多溝通，中間的幹部當然會非常辛苦，但還是那句話，多溝通，大家一起扛來分散風險。

