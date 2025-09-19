快訊

因朱立倫不選黨主席所以也不選了 孫健萍：肯定無私交棒

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨中常委孫健萍。記者季相儒／攝影
國民黨中常委孫健萍。記者季相儒／攝影

今為國民黨主席選舉登記最後一日，原要參選的中常委孫健萍宣布，他肯定國民黨主席朱立倫無私交棒，他決定不登記這次的主席選舉，未來將持續堅守崗位，愛國以命、愛黨以誠，為國民黨的中興再造，持續奮鬥。

國民黨主席選舉今下午4時截止登記，迄今有前立委鄭麗文、立委羅智強、彰化縣前縣長卓伯源、孫文學校總校長張亞中、台北市前市長郝龍斌與前國大代表蔡志弘等6人登記參選。

孫健萍說，感謝朱立倫擔任黨主席期間的努力與付出，並肯定其無私地交棒；黨主席改選在即，黨內不乏與他秉持相同理念的改革力量，如今勇敢站出來挑戰大位者眾；胡適曾說過：「功成不必在我，而功力必不唐捐」，如今他所挑戰與學習的朱主席既已不參選連任，所以，他也決定不登記這次的主席選舉，未來將持續堅守崗位，愛國以命、愛黨以誠，為國民黨的中興再造，持續奮鬥。

孫健萍表示，對於卓伯源、張亞中、羅智強、鄭麗文、郝龍斌、蔡志弘等優秀同志，即將進行一場君子之爭，他表達由衷的祝福，並期許新當選的黨主席能夠團結全黨、海納百川，把餅做大，讓有理想的同志能有歷練、一展抱負的機會。本黨只要能大幅改善形象、展現青壯活力、關心基層生計，讓全民有耳目一新的感受，並結合所有在野力量、強化監督政府，明年能守住並擴大地方執政的基礎與能量，進而在2028年重返執政，以福國利民、造福社稷。

孫健萍總結，最後感謝長期以來關心與支持他的各界好友。謹以總理孫中山的訓示，「事功者一時之榮，志節者萬世之業。」與全黨同志共勉。只要精誠團結、共同努力，必能讓中華民國再次輝煌。

國民黨 朱立倫 黨主席

相關新聞

「朱傅體制」將盡 藍新黨魁與黨團互動受考驗…藍委揭一重點

孫文學校校長張亞中批評4年來國民黨就是「朱家天下傅家黨」，但在朱立倫確定交棒的情況下，黨中央與黨團間的互動恐怕也會產生微...

影／登記參選黨主席 張亞中：當選即恢復國統綱領

國民黨主席選舉登記今天最後一日，孫文學校校長張亞中上午前往登記，他表示當選後，立刻恢復「國統綱領」，重啟國共論壇與政治對...

影／郝龍斌以「無私」墨寶為基 表達參選黨主席初衷

國民黨主席選舉登記今天最後一日，台北市前市長郝龍斌大陣仗由多名國民黨立委、縣市議長、議員陪同現身中央黨部，正式登記為候選...

回應郝龍斌 羅智強：2026選後黨主席尊重盧秀燕 這是勝利方程式

國民黨立委羅智強日前主張，徵召台中市長盧秀燕參選2028年總統後，會辭黨魁讓盧秀燕接任，但台北市前市長郝龍斌不認同。羅智...

駁沒幫反罷免 張亞中：寫了4、50篇文章 黨中央從不理

今為國民黨主席選舉登記最後一日，孫文學校總校長張亞中上午現身登記，他高分貝反駁指其大罷免期間冷眼旁觀的說法。他表示，黨中...

