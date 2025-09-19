影／登記參選黨主席 張亞中：當選即恢復國統綱領

國民黨主席選舉登記今天最後一日，孫文學校校長張亞中上午前往登記，他表示當選後，立刻恢復「國統綱領」，重啟國共論壇與政治對話，為兩岸和平奠基，創造契機。

首先他要感謝4年前支持他參選黨主席的朋友們。4年來，他沒有改變，仍然堅守理念，持續奮戰。

