影／郝龍斌以「無私」墨寶為基 表達參選黨主席初衷
國民黨主席選舉登記今天最後一日，台北市前市長郝龍斌大陣仗由多名國民黨立委、縣市議長、議員陪同現身中央黨部，正式登記為候選人。郝龍斌表示他會替所有黨內從政同志做最好的轎夫，做黨內團結的「桶箍」，用最大的誠意，求同存異，成就藍白合。他在媒體面前秀出張大春為其所寫的墨寶「無私」，表達這是他參選的初衷。
郝龍斌表示，這一年以來賴清德主政，用意識形態治國，主張台獨，讓兩岸關係只有更壞，沒有最壞。同時發動仇中反中政治鬥爭，鬥陸配、路邊自拍直播路人，更發動大罷免鬥立委，讓社會動蕩不安，國家空轉一年。郝龍斌表示要帶領國民黨穩健前行，爭取勝利。
