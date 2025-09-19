快訊

縱火？北市平房大火4人獲救 臨演男屋主昨才燒東西遭人報案

「蘋果神祕儀式」掀果粉早起排iPhone 17？直擊現場解惑

7大品牌中招！行動電源頻爆炸 危險型號、原因一次看

影／郝龍斌以「無私」墨寶為基 表達參選黨主席初衷

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
台北市前市長郝龍斌（前左三）大陣仗由多名國民黨立委、縣市議長、議員陪同現身中央黨部，正式登記為候選人。記者曾吉松／攝影
台北市前市長郝龍斌（前左三）大陣仗由多名國民黨立委、縣市議長、議員陪同現身中央黨部，正式登記為候選人。記者曾吉松／攝影

國民黨主席選舉登記今天最後一日，台北市前市長郝龍斌大陣仗由多名國民黨立委、縣市議長、議員陪同現身中央黨部，正式登記為候選人。郝龍斌表示他會替所有黨內從政同志做最好的轎夫，做黨內團結的「桶箍」，用最大的誠意，求同存異，成就藍白合。他在媒體面前秀出張大春為其所寫的墨寶「無私」，表達這是他參選的初衷。

郝龍斌表示，這一年以來賴清德主政，用意識形態治國，主張台獨，讓兩岸關係只有更壞，沒有最壞。同時發動仇中反中政治鬥爭，鬥陸配、路邊自拍直播路人，更發動大罷免鬥立委，讓社會動蕩不安，國家空轉一年。郝龍斌表示要帶領國民黨穩健前行，爭取勝利。

國民黨主席選舉登記今天最後一日，台北市前市長郝龍斌正式登記為候選人。郝龍斌表示他會替所有黨內從政同志做最好的轎夫，做黨內團結的「桶箍」，用最大的誠意，求同存異，成就藍白合。記者曾吉松／攝影
國民黨主席選舉登記今天最後一日，台北市前市長郝龍斌正式登記為候選人。郝龍斌表示他會替所有黨內從政同志做最好的轎夫，做黨內團結的「桶箍」，用最大的誠意，求同存異，成就藍白合。記者曾吉松／攝影

郝龍斌 國民黨

延伸閱讀

回應郝龍斌 羅智強：2026選後黨主席尊重盧秀燕 這是勝利方程式

郝龍斌不出席周六辯論會…郝辦：無「反悔」問題 會參加後續兩場

聲援柯文哲憶昔日恩仇 郝龍斌：柯當年的攻擊讓母親失眠痛苦

郝龍斌婉拒媒體自辦辯論 張亞中：領導者須隨時上馬作戰

相關新聞

駁沒幫反罷免 張亞中：寫了4、50篇文章 黨中央從不理

今為國民黨主席選舉登記最後一日，孫文學校總校長張亞中上午現身登記，他高分貝反駁指其大罷免期間冷眼旁觀的說法。他表示，黨中...

影／登記參選黨主席 張亞中：當選即恢復國統綱領

國民黨主席選舉登記今天最後一日，孫文學校校長張亞中上午前往登記，他表示當選後，立刻恢復「國統綱領」，重啟國共論壇與政治對...

影／郝龍斌以「無私」墨寶為基 表達參選黨主席初衷

國民黨主席選舉登記今天最後一日，台北市前市長郝龍斌大陣仗由多名國民黨立委、縣市議長、議員陪同現身中央黨部，正式登記為候選...

回應郝龍斌 羅智強：2026選後黨主席尊重盧秀燕 這是勝利方程式

國民黨立委羅智強日前主張，徵召台中市長盧秀燕參選2028年總統後，會辭黨魁讓盧秀燕接任，但台北市前市長郝龍斌不認同。羅智...

藍立委、議員大陣仗力挺 郝龍斌登記選黨主席喊「無私」

今為國民黨主席選舉登記最後一日，台北市前市長郝龍斌大陣仗率多名國民黨立委、台北市議員現身中央黨部，正式登記為候選人。郝龍...

對準深藍黨員 張亞中：當選國民黨主席立刻恢復「國統綱領」

今為國民黨主席選舉登記最後一日，孫文學校校長張亞中上午將前往登記，他發出登記聲明，表示當選後，立刻恢復「國統綱領」，重啟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。