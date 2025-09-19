聽新聞
回應郝龍斌 羅智強：2026選後黨主席尊重盧秀燕 這是勝利方程式
國民黨立委羅智強日前主張，徵召台中市長盧秀燕參選2028年總統後，會辭黨魁讓盧秀燕接任，但台北市前市長郝龍斌不認同。羅智強今天表示，郝龍斌的意見跟他沒有差別，他主張一個太陽勝選方程式，2026年後由盧秀燕出來接任黨主席，或者經過黨內選舉程序，產生一個盧秀燕認為可以配搭的黨主席人選。
羅智強說，郝龍斌認為現在的共主是盧秀燕，但徵召盧秀燕不是黨主席說了算，一樣會有民調、協商、徵詢等過程，這些過程都會進行。他對盧秀燕有信心，相信最後出線的仍然是盧秀燕。
羅智強說，現在幾位參選人都宣布不會參選2028年總統，這就是「一個太陽」模式，也是勝選方程式。而他的黨主席政見是要給「太陽」總統參選人最大的空間，一旦他2026年地方大選任務完成後，由盧秀燕出來接任黨主席，或者經過黨內選舉程序，產生一個盧秀燕認為可以配搭的黨主席，這就是所謂拓展戰略空間、無私無我的作法。
羅智強強調，這是他的黨主席政見，若有不同意見，他都非常尊重與歡迎，就讓黨員決定要用什麼樣方式才能夠促成國民黨2028年重返執政。
