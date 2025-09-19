駁沒幫反罷免 張亞中：寫了4、50篇文章 黨中央從不理

今為國民黨主席選舉登記最後一日，孫文學校總校長張亞中上午現身登記，他高分貝反駁指其大罷免期間冷眼旁觀的說法。他表示，黨中央沒有邀請他去參加任何（反）大罷免的活動，他為了反罷，寫了多篇文章，獲各大新聞網刊登。他矛頭也指向資深媒體人趙少康，說趙要求黨員勿投票給他，「黨員是你的嗎」？趙應道歉。

張亞中今登記參選國民黨主席，面對被指沒為反大罷免發聲，他今日不滿而高分貝駁斥。

張亞中說，他願意隨時為黨中央效勞，他的論述能力應還可為黨貢獻，而黨中央從來不理睬他，黨中央也沒有邀請他去參加任何一場（反）大罷免的活動。大罷免期間，他為了指出民進黨大罷免的錯誤，給國民黨在理論上找到有力依據，大概寫了4、50篇文章，這些文章並不只是在他的臉書，而是透過各大的新聞網刊登，相信都看得到。他也相信國民黨從來沒有任何黨員或者現在的從政同志，在理論方面，在思想方面，有做過超過他對國民黨的貢獻，說他在大罷免期間沒有出力，完全是謊言且是以訛傳訛。

張亞中也駁斥說他破壞團結，他說，他要問是誰的團結，團結是國民黨的團結，不是權貴領導階級的團結，對國民黨有所不同的意見就說他破壞團結。他沒有攻擊哪一個人，他在乎的是國民黨的團結，沒有理念、沒有方向，國民黨憑什麼帶領大家走向美好的未來。

張亞中也批趙少康在節目上的表現，他說很難相信這是一個專業的主持人應有的作為，不應該心胸開闊點，不應該察納雅言嗎？趙在節目中公開批評他，要求所有的黨員不要投票給他，「黨員是你的嗎」？這是什麼樣的心態，這不是權貴心態，這不是國民黨的醬缸文化，這又是什麼？趙應為此道歉。

張亞中提及郝龍斌未出席中天辯論，他說，他作為參與者，他同意邀趙少康代表郝參加中天辯論，也希望中天的主辦單位能夠同意，其他兩位參與者能夠同意，辯論本身也是選舉過程，再加上郝已答應中天，君子一言，駟馬難追，不要再找奇怪理由說。

張亞中批國民黨主席選舉過程密室協商，他說，喬誰選、誰不選，喬事的是國民黨主席朱立倫，不管他是不是參選人，他是國民黨黨員，看到國民黨這種荒腔走板的現象，他不能出來講幾句話嗎？他卻被指破壞團結，找莫須有的理由，說他沒有貢獻（反）大罷免，這都不是事實，「不是我不參加（反）大罷免，是黨中央不讓我參加（反）大罷免。」

張亞中還說，不光這次，在以前的四項公投，他要求見朱立倫都求見不了，他要跟黨的秘書長見面，不能在黨部而在外面辦公室。他一生青天白日堂堂正正，就是孫中山的信徒、中華文化的捍衛者、中華史觀的堅持者。

此外，前國代蔡志弘也已登記參選。

