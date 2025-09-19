藍立委、議員大陣仗力挺 郝龍斌登記選黨主席喊「無私」

今為國民黨主席選舉登記最後一日，台北市前市長郝龍斌大陣仗率多名國民黨立委、台北市議員現身中央黨部，正式登記為候選人。郝龍斌說，他會替所有黨內從政同志做最好的轎夫，做黨內團結的「桶箍」，用最大的誠意，求同存異，成就藍白合。

郝龍斌今現身國民黨中央黨部登記為黨主席選舉候選人。他在媒體面前秀出張大春為其所寫的墨寶「無私」，說這是他參選的初衷。

郝龍斌說，他當過兩屆立委、環保署長以及兩屆台北市長，他一生奉獻黨，可是最近這一年以來，看到賴清德總統主政用意識形態治國，主張台獨，讓兩岸關係只有更壞而沒有最壞，同時發動仇中、反中的政治鬥爭，鬥陸配，鬥路邊自拍、直播的路人，更發動大罷免鬥在野黨立委，讓社會動盪不安，讓國家空轉一年。民進黨主張非核家園，讓能源產生大危機，工業用電、民生用電天天走鋼索，且老百姓「用肺發電」，傷害健康。

郝龍斌表示，大家很關心的對美關稅談判，民進黨堅持密室協商，步步退讓，現在公布的對美出口關稅，我方遠高於所有出口競爭的國家，造成我方的廠商關門歇業，失業率創歷史新高。反民主的大罷免大失敗後，民進黨並沒有反省檢討，繼續操作意識形態，用扭曲的台獨史觀附和美國，主張台灣地位未定，這不僅是數典忘祖，且危害到國安，面對這樣的困難，只有用選票教訓民進黨，在2028年下架賴清德，台灣才可能民主、自由、安定、繁榮，因此他決定挺身而出，替所有黨內從政同志做最好的轎夫，做黨內團結的「桶箍」，用最大的誠意，求同存異，成就藍白合。

對於國民黨主席候選人、孫文學校總校長張亞中批郝龍斌反悔參加中天辯論，乾脆請趙少康來辯論，郝說，沒有不參加辯論的問題，也沒有反悔的問題，他9月17日才變成候選人，他不會在沒有成為候選人之前先答應參加辯論，這是雙方聯繫溝通上的誤失 ，他也造成大家的困擾，造成中天的不快，他願意化解，會參加後面中天、中視各一場辯論。

郝龍斌也否認因為「館長」陳之漢、前立委蔡正元擔任提問人，才拒絕參加辯論。他說，他們已經在公開場合挺他，他不僅認同他們的想法，且對他們非常尊重，絕非因這個原因，沒有參加辯論，實在是當初他就沒有答應，且在成為候選人後還有很多事情要做。

針對張亞中拋出當選就恢復「國統綱領」，郝龍斌說，每個候選人都有其政見、主張，他的主張就是要在大陸尊重中華民國存在的前提之下，加強溝通交流。

郝龍斌也強調，黃復興有非常多老前輩、現在的工作者，積極表態支持他，他們也自發性地在網路上傳支持名單，這些人將來也會替他安排，跟他們的老戰友、老同事見面，協助他爭取支持跟認同，對於黃復興這塊有相當的把握，可以爭取到他們的支持。

新北市議長蔣根煌現身支持。郝龍斌提到今日大陣仗來登記，他說，很多的縣長、議長包括很多立委，在他過去擔任台北市長時，都有共事合作的經驗，也建立了相當的互信，非常感謝他們的支持，且相信將來他當黨主席，不僅要他們的支持，更重要是也可以跟他們溝通、協調，把國民黨的力量發揮到極大。今天為了爭取勝選，傷害黨的形象，攻擊黨內的同志，其實這不是好現象，國民黨最重要的就是黨內團結，參選最重要的目的之一就是透過大家對他的信任促進黨內團結。

