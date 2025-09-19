快訊

案發時間軸曝光！9旬婦被陸配媳婦「棄屍淡水河」士檢早一步限制出境、出海

國6重大車禍！1黑色轎車墜橋「乘客甩飛」、5人受傷搶救中

壯志未酬！南迴「超人醫師」徐超斌不敵病魔今傳辭世

藍立委、議員大陣仗力挺 郝龍斌登記選黨主席喊「無私」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
今為國民黨主席選舉登記最後一日，台北市前市長郝龍斌大陣仗率多名國民黨立委、台北市議員現身中央黨部，正式登記為候選人。郝龍斌說，他會替所有黨內從政同志做最好的轎夫，做黨內團結的「桶箍」，用最大的誠意，求同存異，成就藍白合。記者曾吉松／攝影
今為國民黨主席選舉登記最後一日，台北市前市長郝龍斌大陣仗率多名國民黨立委、台北市議員現身中央黨部，正式登記為候選人。郝龍斌說，他會替所有黨內從政同志做最好的轎夫，做黨內團結的「桶箍」，用最大的誠意，求同存異，成就藍白合。記者曾吉松／攝影

今為國民黨主席選舉登記最後一日，台北市前市長郝龍斌大陣仗率多名國民黨立委、台北市議員現身中央黨部，正式登記為候選人。郝龍斌說，他會替所有黨內從政同志做最好的轎夫，做黨內團結的「桶箍」，用最大的誠意，求同存異，成就藍白合。

郝龍斌今現身國民黨中央黨部登記為黨主席選舉候選人。他在媒體面前秀出張大春為其所寫的墨寶「無私」，說這是他參選的初衷。

郝龍斌說，他當過兩屆立委、環保署長以及兩屆台北市長，他一生奉獻黨，可是最近這一年以來，看到賴清德總統主政用意識形態治國，主張台獨，讓兩岸關係只有更壞而沒有最壞，同時發動仇中、反中的政治鬥爭，鬥陸配，鬥路邊自拍、直播的路人，更發動大罷免鬥在野黨立委，讓社會動盪不安，讓國家空轉一年。民進黨主張非核家園，讓能源產生大危機，工業用電、民生用電天天走鋼索，且老百姓「用肺發電」，傷害健康。

郝龍斌表示，大家很關心的對美關稅談判，民進黨堅持密室協商，步步退讓，現在公布的對美出口關稅，我方遠高於所有出口競爭的國家，造成我方的廠商關門歇業，失業率創歷史新高。反民主的大罷免大失敗後，民進黨並沒有反省檢討，繼續操作意識形態，用扭曲的台獨史觀附和美國，主張台灣地位未定，這不僅是數典忘祖，且危害到國安，面對這樣的困難，只有用選票教訓民進黨，在2028年下架賴清德，台灣才可能民主、自由、安定、繁榮，因此他決定挺身而出，替所有黨內從政同志做最好的轎夫，做黨內團結的「桶箍」，用最大的誠意，求同存異，成就藍白合。

對於國民黨主席候選人、孫文學校總校長張亞中批郝龍斌反悔參加中天辯論，乾脆請趙少康來辯論，郝說，沒有不參加辯論的問題，也沒有反悔的問題，他9月17日才變成候選人，他不會在沒有成為候選人之前先答應參加辯論，這是雙方聯繫溝通上的誤失 ，他也造成大家的困擾，造成中天的不快，他願意化解，會參加後面中天、中視各一場辯論。

郝龍斌也否認因為「館長」陳之漢、前立委蔡正元擔任提問人，才拒絕參加辯論。他說，他們已經在公開場合挺他，他不僅認同他們的想法，且對他們非常尊重，絕非因這個原因，沒有參加辯論，實在是當初他就沒有答應，且在成為候選人後還有很多事情要做。

針對張亞中拋出當選就恢復「國統綱領」，郝龍斌說，每個候選人都有其政見、主張，他的主張就是要在大陸尊重中華民國存在的前提之下，加強溝通交流。

郝龍斌也強調，黃復興有非常多老前輩、現在的工作者，積極表態支持他，他們也自發性地在網路上傳支持名單，這些人將來也會替他安排，跟他們的老戰友、老同事見面，協助他爭取支持跟認同，對於黃復興這塊有相當的把握，可以爭取到他們的支持。

新北市議長蔣根煌現身支持。郝龍斌提到今日大陣仗來登記，他說，很多的縣長、議長包括很多立委，在他過去擔任台北市長時，都有共事合作的經驗，也建立了相當的互信，非常感謝他們的支持，且相信將來他當黨主席，不僅要他們的支持，更重要是也可以跟他們溝通、協調，把國民黨的力量發揮到極大。今天為了爭取勝選，傷害黨的形象，攻擊黨內的同志，其實這不是好現象，國民黨最重要的就是黨內團結，參選最重要的目的之一就是透過大家對他的信任促進黨內團結。

今為國民黨主席選舉登記最後一日，台北市前市長郝龍斌大陣仗率多名國民黨立委、台北市議員現身中央黨部，正式登記為候選人。郝龍斌跟台北市議員林杏兒互動問候，關心林杏兒病情。記者屈彥辰／攝影
今為國民黨主席選舉登記最後一日，台北市前市長郝龍斌大陣仗率多名國民黨立委、台北市議員現身中央黨部，正式登記為候選人。郝龍斌跟台北市議員林杏兒互動問候，關心林杏兒病情。記者屈彥辰／攝影

辯論 郝龍斌

延伸閱讀

郝龍斌不出席周六辯論會…郝辦：無「反悔」問題 會參加後續兩場

聲援柯文哲憶昔日恩仇 郝龍斌：柯當年的攻擊讓母親失眠痛苦

郝龍斌婉拒媒體自辦辯論 張亞中：領導者須隨時上馬作戰

影／郝龍斌當選無法藍白合？羅智強：我不認同

相關新聞

藍立委、議員大陣仗力挺 郝龍斌登記選黨主席喊「無私」

今為國民黨主席選舉登記最後一日，台北市前市長郝龍斌大陣仗率多名國民黨立委、台北市議員現身中央黨部，正式登記為候選人。郝龍...

對準深藍黨員 張亞中：當選國民黨主席立刻恢復「國統綱領」

今為國民黨主席選舉登記最後一日，孫文學校校長張亞中上午將前往登記，他發出登記聲明，表示當選後，立刻恢復「國統綱領」，重啟...

藍黨魁之爭 郝龍斌打臉羅智強

國民黨主席選舉今受理登記最後一天，前立委鄭麗文、立委羅智強與彰化縣前縣長卓伯源昨天先後完成登記，台北市前市長郝龍斌一領表...

「成功不必在我」傅崐萁宣布不參選國民黨主席

國民黨主席選舉登記受理明天最後一天，國民黨立院黨團總召傅崐萁動向備受關注。傅崐萁晚間透過臉書宣布不參選這次黨主席選舉，「...

郝龍斌不出席周六辯論會…郝辦：無「反悔」問題 會參加後續兩場

國民黨主席選戰開打，台北市前市長郝龍斌今前往國民黨中央黨部領表參選，他在受訪時提到，已婉拒出席媒體舉辦的黨主席辯論會，主...

聲援柯文哲憶昔日恩仇 郝龍斌：柯當年的攻擊讓母親失眠痛苦

國民黨主席10月18日投票，台北市前市長郝龍斌正式領表參戰。他今中午接受網路專訪時表示，若擔任黨主席，一定會和總統候選人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。