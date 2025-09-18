藍黨魁之爭 郝龍斌打臉羅智強

國民黨主席選舉今受理登記最後一天，前立委鄭麗文、立委羅智強與彰化縣前縣長卓伯源昨天先後完成登記，台北市前市長郝龍斌一領表正式參戰。戰鬥藍召集人趙少康嗆孫文學校總校長張亞中「還沒選就搞分裂」；對於羅智強為「一個太陽」鋪路主張，郝直接打臉。

鄭麗文昨搶頭香，軍系、婦女會與前主席洪秀柱子弟兵齊聚中央黨部前助陣。羅智強則有十三名黨籍立委到場力挺；卓伯源則由台商支持者聲援，場面熱鬧，各展實力。

張亞中近日質疑國民黨永遠是「家天下」的醬缸文化，趙少康則反嗆，還沒有選就搞分裂、破壞國民黨團結，這就是黨的罪人。

對於趙少康在政論節目中，公開呼籲黨員不要投票給張亞中。張亞中批評，趙少康就是密室交易的同夥，不知反省還惱羞成怒。

郝龍斌昨在趙少康陪同下領表，預計今上午登記，他透露，台中市長盧秀燕前天傳簡訊要他加油。

對於羅智強主張，徵召盧秀燕參選總統後，會辭黨魁由她接任。郝龍斌接受網路專訪則有不同意見，黨主席的產生有明確制度與任期規範，不是「誰不想幹就給誰幹」。現階段盧秀燕確實是眾望所歸的總統候選人，若屆時無人有意願參選，當然徵召盧；但若有人有意願，黨內還是要有民主機制推舉最強候選人，否則會造成內部紛擾。

此外，國民黨立院黨團總召傅崐萁昨晚宣布不參選這次黨主席選舉，「成功不必在我，但成功一定有我，且對國家人民有利」。

