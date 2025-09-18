「成功不必在我」傅崐萁宣布不參選國民黨主席

國民黨主席選舉登記受理明天最後一天，國民黨立院黨團總召傅崐萁動向備受關注。傅崐萁晚間透過臉書宣布不參選這次黨主席選舉，「成功不必在我，但成功一定有我，且對國家人民有利。」他也對幾位參選人給予祝福，冀望新主席能團結所有在野力量，完成下架民進黨的共同目標。

傅崐萁指出，百年前，孫中山先生創黨，立下「天下為公」之志，勉勵後輩「革命尚未成功，同志仍須努力」。今日國民黨的困境，時刻提醒他們「革新自強，捍衛國家，庇佑人民，引領未來。」

傅崐萁說，立法院一直是在野黨守護台灣2350萬人、對抗民進黨賴清德獨裁暴政的最前線，每天24小時一年365天，過去十年來分分秒秒不能懈怠，賴政府打擊異己變本加厲，府院黨檢媒網軍側翼，各種誣衊攻訐潑髒水，治國無半撇，鬥爭尚內行。

傅崐萁表示，過去立法院三個會期，他帶領國民黨團處在第一線兢兢業業，傾聽基層人民的聲音，來推動各項福國利民法案，就是國民黨與民眾黨在野的團結合作，勇往直前陸續完成了眾多不可能的任務。

傅崐萁說，挺過大罷免，國民黨接下來要打贏2026九合一大選，重新贏回人民的信任，2028重返執政。成功不必在我，但成功一定有我且對國家人民有利，所以他決定不參與這次黨主席選舉。

傅崐萁也說，對於即將參選黨主席的鄭麗文、郝龍斌、羅智強、張亞中等幾位優秀同志，想必是一場君子之爭，爭的是對國對黨對下一代的承諾。謝謝眾多伙伴不斷勸進、為他加油的好朋友們、特別是警界耿繼文及軍公教前輩的殷殷期許，他與52位黨籍立委會與新主席攜手合作，在立法院顧好人民荷包、制定更多民生法案，守護台灣安全，堅守中華民國，維護兩岸和平的重責大任。

