快訊

樺加沙颱風也生成了！恐以中颱之姿威脅台灣 預測路徑曝光

日職／返一軍首戰就挨轟 古林睿煬0.1局失2分吞敗

美國晶片聯盟成形！輝達擬斥1500億入股英特爾 公司證實揭合作細節

聽新聞
0:00 / 0:00

郝龍斌不出席周六辯論會…郝辦：無「反悔」問題 會參加後續兩場

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席10月18日改選，台北市前市長郝龍斌（左）今天在中廣前董事長趙少康（右）陪同下前往黨中央領表參選，強調他參選會打倒民進黨的台獨與非核家園。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席10月18日改選，台北市前市長郝龍斌（左）今天在中廣前董事長趙少康（右）陪同下前往黨中央領表參選，強調他參選會打倒民進黨的台獨與非核家園。記者潘俊宏／攝影

國民黨主席選戰開打，台北市前市長郝龍斌今前往國民黨中央黨部領表參選，他在受訪時提到，已婉拒出席媒體舉辦的黨主席辯論會，主辦方則指郝是以「準備不及」為由反悔。郝龍斌辦公室今聲明，此次風波應屬溝通聯繫失誤，經協調，郝龍斌將參與10月4日、10月11日兩場旺中集團舉辦的辯論會。

針對媒體舉辦的黨主席選舉辯論會安排，引發討論，郝龍斌辦公室表示，經與中廣前董事長趙少康協調，郝龍斌在昨日才確認由他出馬參選，斷不會在未確認參選身分下，先同意主辦單位參與辯論，因此絕對沒有「反悔」問題。

郝辦表示，由於9月20日下午幕僚原本就在協調一項重要拜會，時間、地點處於不確定狀態，現已確認行程衝突無法出席辯論會。經與中天、中視協調，郝龍斌將參與10月4日、10月11日兩場旺中集團舉辦的辯論會。

此外，郝辦表示，國民黨中央如針對所有候選人安排辯論會或說明會，郝龍斌將善盡黨員與主席參選人責任參與。對於引發此次風波，應屬溝通聯繫失誤，感謝媒體熱心舉辦辯論會，祝福大會順利成功。

辯論會 郝龍斌 黨主席

延伸閱讀

國民黨選舉白熱化 多組人選各自選邊站

郝龍斌婉拒媒體自辦辯論 張亞中：領導者須隨時上馬作戰

影／郝龍斌當選無法藍白合？羅智強：我不認同

影／領表參選國民黨主席 郝龍斌：要推倒民進黨2個神主牌

相關新聞

「成功不必在我」傅崐萁宣布不參選國民黨主席

國民黨主席選舉登記受理明天最後一天，國民黨立院黨團總召傅崐萁動向備受關注。傅崐萁晚間透過臉書宣布不參選這次黨主席選舉，「...

郝龍斌不出席周六辯論會…郝辦：無「反悔」問題 會參加後續兩場

國民黨主席選戰開打，台北市前市長郝龍斌今前往國民黨中央黨部領表參選，他在受訪時提到，已婉拒出席媒體舉辦的黨主席辯論會，主...

聲援柯文哲憶昔日恩仇 郝龍斌：柯當年的攻擊讓母親失眠痛苦

國民黨主席10月18日投票，台北市前市長郝龍斌正式領表參戰。他今中午接受網路專訪時表示，若擔任黨主席，一定會和總統候選人...

藍主席參選人喊下架民進黨 綠酸先收朱立倫爛攤子

多位國民黨主席參選人喊出「下架民進黨」，民進黨發言人韓瑩回應表示，有志參選黨主席者與其批評民進黨，不如先向自家黨工與全體...

國民黨選舉白熱化 多組人選各自選邊站

國民黨主席選舉，隨著前台北市長郝龍斌確定參選而白熱化。雖然前立委鄭麗文、藍委羅智強均宣布參選，象徵部分黨員期待世代交替的心聲，但從台中市長盧秀燕宣布不選黨主席後，郝龍斌、立院黨團總召傅崐萁與資深媒體人趙少康等多位政要對參選蠢蠢欲動，顯示現任黨主席朱立倫雖宣示接棒，但對仍企圖左右接任人選。

郝龍斌婉拒媒體自辦辯論 張亞中：領導者須隨時上馬作戰

國民黨主席10月18日改選，中天邀請4名黨主席參選人同台辯論。不過，台北市前市長郝龍斌表示，昨已通知不會參加。不過，中天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。