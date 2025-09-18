聽新聞
郝龍斌不出席周六辯論會…郝辦：無「反悔」問題 會參加後續兩場
國民黨主席選戰開打，台北市前市長郝龍斌今前往國民黨中央黨部領表參選，他在受訪時提到，已婉拒出席媒體舉辦的黨主席辯論會，主辦方則指郝是以「準備不及」為由反悔。郝龍斌辦公室今聲明，此次風波應屬溝通聯繫失誤，經協調，郝龍斌將參與10月4日、10月11日兩場旺中集團舉辦的辯論會。
針對媒體舉辦的黨主席選舉辯論會安排，引發討論，郝龍斌辦公室表示，經與中廣前董事長趙少康協調，郝龍斌在昨日才確認由他出馬參選，斷不會在未確認參選身分下，先同意主辦單位參與辯論，因此絕對沒有「反悔」問題。
郝辦表示，由於9月20日下午幕僚原本就在協調一項重要拜會，時間、地點處於不確定狀態，現已確認行程衝突無法出席辯論會。經與中天、中視協調，郝龍斌將參與10月4日、10月11日兩場旺中集團舉辦的辯論會。
此外，郝辦表示，國民黨中央如針對所有候選人安排辯論會或說明會，郝龍斌將善盡黨員與主席參選人責任參與。對於引發此次風波，應屬溝通聯繫失誤，感謝媒體熱心舉辦辯論會，祝福大會順利成功。
