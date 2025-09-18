聲援柯文哲憶昔日恩仇 郝龍斌：柯當年的攻擊讓母親失眠痛苦

國民黨主席10月18日投票，台北市前市長郝龍斌正式領表參戰。他今中午接受網路專訪時表示，若擔任黨主席，一定會和總統候選人充分合作；談及與民眾黨前主席柯文哲過往恩怨，郝龍斌回憶，柯擔任台北市長時，曾多次攻擊他過往重大建設，雖自己坦然面對、保持平常心；卻對家人造成極大壓力，母親因此失眠月餘，身體消瘦。

黨魁之爭開打，國民黨主席參選人羅智強主張，完成徵召台中市長盧秀燕參選總統後，會辭去黨主席由她接任。郝龍斌今接受「中午來開匯」專訪表示，國民黨主席的產生有明確制度與任期規範，不是「誰不想幹就給誰幹」。

郝龍斌說，現階段盧秀燕確實是眾望所歸的總統候選人，若屆時都無人有意願參選，當然就會徵召盧；但若有人有意願，黨內還是要有民主機制推舉最強候選人，不然沒有公平機制，恐像過往一樣候選人產生後，反而造成內部紛擾。

對於羅智強喊出「世代交替」，郝龍斌認為，若以年齡論，「找最年輕就好了，但能承擔責任嗎？」他認為，主要是看誰能勝任、承擔，以及有強大心態，黨主席要能接觸黨內同志、要讓黨內意見領袖能信任。無論誰任黨主席，國民黨要世代共和，年輕世代要積極培養，給予機會、中生代要給予戰場打仗、至於資深世代則要思考，如何把黨團結起來，讓歷練加成。

郝龍斌說，若國民黨2026年選舉順利，屆時即將進入總統提名階段，若他任黨主席，一定會和總統候選人充分合作；若無法做到或未獲得候選人信任，就應該辭職，或將黨內操盤權交給總統候選人，並由候選人另請人主導。

他認為，「直接把黨主席交給總統候選人」不符合黨內規矩，若黨主席要交棒，應該透過制度進行，不是單純轉交。郝龍斌也提出替代方案，若黨主席未能發揮功能，可以由總統候選人的競選總部操盤手出任副主席，協助指揮調度，或乾脆辭職再重新舉行黨主席選舉。

郝龍斌表示，黨主席與總統候選人之間若無法達成百分之百信任，主席至少要避免造成總統選戰的困擾，不能自作主張或讓候選人受制，若因缺乏信任而產生干擾，「主席應該辭職，不能私相授受」。

此外，對於藍白合議題，郝龍斌說，自己聲援民眾黨前主席柯文哲並非因選舉才開始，「我去年10月就已經公開講過了」。如果他參選黨主席會造成藍白不合，就違反他希望黨內團結、在野合作、下架民進黨的目標。」

郝龍斌說，藍白合正逐步建立信任基礎，民眾黨主席已明確表示尊重國民黨主席選舉，不會介入，部分民眾黨公職也表態要在地方合力合作，這些訊息顯示，過去的小恩小怨已經放下，做大事就要有這種胸懷。

他也透露，柯文哲擔任台北市長時，曾多次攻擊他過往重大建設，雖自己坦然面對、也深知沒有問題，能保持平常心；卻對家人造成極大壓力，母親郭婉華因此失眠月餘，身體消瘦。聽聞後，他心中十分難過，隨即安慰母親「絕對沒有問題，很快就會過去」。

郝龍斌說，正因經歷過家人被輿論與政治攻擊所拖累的痛苦，當看到柯文哲遭遇「不合理、不合法」的羈押時，他立刻聯想到母親當年的淚水，因而決定公開聲援。司法應該公平正義，不應讓任何人及其家屬承受不必要的折磨。

