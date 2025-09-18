藍主席參選人喊下架民進黨 綠酸先收朱立倫爛攤子
多位國民黨主席參選人喊出「下架民進黨」，民進黨發言人韓瑩回應表示，有志參選黨主席者與其批評民進黨，不如先向自家黨工與全體國人誠心認錯道歉，負責任收拾國民黨主席朱立倫留下的爛攤子。
國民黨主席10月改選，前台北市長郝龍斌今天赴中央黨部領表時表示，只有下架民進黨，台灣民主才能回歸正軌。登記參選國民黨主席的前立委鄭麗文也說，她多次強調希望藍白合作，奠定互信溝通，推出最強組合打敗民進黨。
韓瑩透過新聞稿指出，國民黨在現任主席朱立倫帶領下，接連違法、出包，造成全民受害，呼籲有志參選國民黨黨主席者，記得先勇於認錯道歉。
韓瑩批評，先前國民黨各縣市抄名冊死亡連署、開戶政系統盜個資等違法行為層出不窮，至今累計達百人被起訴，而且多數都已向檢方認罪。但朱立倫始終迴避，就是不道歉；國民黨不只害慘自家基層幹部，立委數學不好寫錯算式，亂修財劃法全民受害，朱立倫照樣不道歉、不改過。
韓瑩強調，敬告國民黨違法要負責、出包要收拾。有志參選黨主席者與其批評民進黨，不如先向自家黨工與全體國人誠心認錯道歉，負責任收拾朱立倫留下的爛攤子。
