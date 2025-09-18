國民黨選舉白熱化 多組人選各自選邊站

國民黨主席選舉，隨著前台北市長郝龍斌確定參選而白熱化。雖然前立委鄭麗文、藍委羅智強均宣布參選，象徵部分黨員期待世代交替的心聲，但從台中市長盧秀燕宣布不選黨主席後，郝龍斌、立院黨團總召傅崐萁與資深媒體人趙少康等多位政要對參選蠢蠢欲動，顯示現任黨主席朱立倫雖宣示接棒，但對仍企圖左右接任人選。

黨內派系多挺郝

在郝龍斌與趙少康整合完成後，17日確定參選國民黨主席，雲林縣長張麗善也表態力挺，在黨內有不少票源的前雲林縣長張榮味、新北市議長蔣根煌亦將支持郝龍斌，若加上郝龍斌的軍系背景，國民黨內3股重要的勢力，包括本土派、戰鬥藍與軍系都將支持郝龍斌，使他有很高的機會當選下一任黨主席。

雖然近日多項民調指出，前立委鄭麗文因長期主持節目、過去曾擔任黨團書記長一直領先，鄭麗文也有國民黨內軍系基層、婦女團體支持，但郝龍斌獲得大量軍系高階將領力挺；另羅智強雖有馬英九背書，但馬前總統早已遠離黨務頗久，且過去也未能完全獲得本土派支持，影響力也相對有限。

選舉調整引人遐想

即使鄭麗文、羅智強參選獲得高民調支持，甚至有多位藍委相挺羅智強，但國民黨主席畢竟是黨內選舉，能當選還是要看誰獲得的黨員票比較多（而非社會民調支持度），各自的聲勢不見得能完全轉換為選票。至於黨員的投票意向，現任黨主席朱立倫雖已明確表態交棒，但從近日多項操作來看，他對這場選舉仍在檯面下發揮一定的影響力。

例如朱立倫曾前往拜訪趙少康與管中閔，並授予可參選黨主席的中評委職位。此外，原定9月1日到4日的領表時間也在中常會通過延後到9月15日至19日，同時還將黨員黨費繳納期限延至9月10日，隨著盧秀燕表態不選黨主席、郝龍斌17日才決定參選，這些安排不免讓外界懷疑，是擔心「非主流」人選擔任黨主席才有的操作。

宮廷政治屢遭詬病

加上近來黨內重要勢力與郝龍斌陸續表態，足見比起世代交替，國民黨仍希望由「德高望重」者掌舵。只是，過去國民黨屢屢遭詬病的就是這種宮廷政治文化，加上年輕人仍相對缺乏一展長才的機會，如此狀況下產生的黨主席，能否贏得民心、形象與大選，令人懷疑。加上郝龍斌雖願意參加國民黨主辦的辯論，卻不願出席中天20日舉行的四強辯論，外界其更對郝龍斌的戰鬥力起疑。

雖然國民黨在立委方面已有許多新血加入，但若黨務也能一併更新，黨員以外的民眾可能才會對國民黨有更多的期待，也才能完成下架賴清德、換黨執政的夢想。

