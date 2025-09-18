快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
孫文學校總校長張亞中。（記者林澔一／攝影）
孫文學校總校長張亞中。（記者林澔一／攝影）

國民黨主席10月18日改選，中天邀請4名黨主席參選人同台辯論。不過，台北市前市長郝龍斌表示，昨已通知不會參加。不過，中天指是郝「反悔」不參加辯論，仍會等他到最後一刻。孫文學校總校長張亞中呼籲郝龍斌勇敢出席辯論。

張亞中說，郝龍斌與其他兩位候選人，都是在8月23日，因為台中市長盧秀燕選擇不參選黨主席，才臨時抓住這個難得的機會投入角逐。「你們的參選當然可以有你們的權衡得失，但可以確認，你們絕對不是思緒已久，為理念、為救黨而勇於出戰，勇於奮不顧身，勇於不計得失的參選者。」

張亞中說，堂堂百年大黨，這就是國民黨未來領袖該有的精神面貌與參選格局嗎？郝龍斌說「準備不及，不能參加」，這不是坦誠，而是恐懼與退卻。沒有龐大的幕僚團隊，沒有周密的布局便不敢直面挑戰？如此，怎能肩負重責，更遑論「為黨奉獻」的大義。

張亞中說，「緣起不好，結果必差。」三人匆匆上馬，參選的起心動念並非為救黨救國，相關的主張不是貧乏就是空洞。這樣的緣起，怎麼可能為本黨帶來革新的結果，扭轉國家的頹勢、避免兩岸的兵凶戰危？

張亞中說，明天的辯論，早已不是「準備好」與否的問題，而是展現勇氣與氣魄的時刻。真正的領導者必須隨時能上馬作戰，無懼得失，勇往直前。他期待當天在辯論會場上與郝龍斌見面，想聽聽他如何能讓國民黨更壯大、人民更幸福、台灣能有安全，兩岸能有和平。

辯論會 郝龍斌 張亞中

相關新聞

整理包／爭黨魁先備妥1320萬！2025國民黨主席改選 資格、時程、人選一次看

中國國民黨將於2025年10月18日舉行黨主席改選，此次選舉不僅關乎國民黨內權力結構變化，也連帶影響2026地方選舉，甚至是2028年的總統大選布局，對國民黨黨內，乃至於國內政壇，都有相當程度的重要性。

13藍委相挺登記選主席 羅智強：鬥國民黨一流的人 怎打敗賴清德？

國民黨立委羅智強今在多位黨內立委陪同下完成黨主席參選登記。羅智強說，他參選黨主席的兩大任務是團結國民黨，下架賴清德；他也...

郝龍斌婉拒媒體自辦辯論 張亞中：領導者須隨時上馬作戰

國民黨主席10月18日改選，中天邀請4名黨主席參選人同台辯論。不過，台北市前市長郝龍斌表示，昨已通知不會參加。不過，中天...

影／鄭麗文搶頭香參選黨主席 盼國民黨展現大黨風範

國民黨主席10月18日改選，今、明兩天開放受理登記。前立委鄭麗文今天搶得頭香，準備好1300萬元與熱情支持者的簇擁下到黨...

卓伯源登記參選國民黨主席 拋兩岸人民共同決定「一國良制」

彰化縣前縣長卓伯源今日上午到中央黨部完成登記程序。卓伯源主張，兩岸制度應由兩岸人民共同決定，台灣與中國大陸應該全面互相開...

影／郝龍斌當選無法藍白合？羅智強：我不認同

國民黨主席10月18日改選，前立委鄭麗文、立委羅智強、北市前市長郝龍斌、彰化縣前縣長卓伯源今天前往黨中央領表登記。對於外...

