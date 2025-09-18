郝龍斌婉拒媒體自辦辯論 張亞中：領導者須隨時上馬作戰

國民黨主席10月18日改選，中天邀請4名黨主席參選人同台辯論。不過，台北市前市長郝龍斌表示，昨已通知不會參加。不過，中天指是郝「反悔」不參加辯論，仍會等他到最後一刻。孫文學校總校長張亞中呼籲郝龍斌勇敢出席辯論。

張亞中說，郝龍斌與其他兩位候選人，都是在8月23日，因為台中市長盧秀燕選擇不參選黨主席，才臨時抓住這個難得的機會投入角逐。「你們的參選當然可以有你們的權衡得失，但可以確認，你們絕對不是思緒已久，為理念、為救黨而勇於出戰，勇於奮不顧身，勇於不計得失的參選者。」

張亞中說，堂堂百年大黨，這就是國民黨未來領袖該有的精神面貌與參選格局嗎？郝龍斌說「準備不及，不能參加」，這不是坦誠，而是恐懼與退卻。沒有龐大的幕僚團隊，沒有周密的布局便不敢直面挑戰？如此，怎能肩負重責，更遑論「為黨奉獻」的大義。

張亞中說，「緣起不好，結果必差。」三人匆匆上馬，參選的起心動念並非為救黨救國，相關的主張不是貧乏就是空洞。這樣的緣起，怎麼可能為本黨帶來革新的結果，扭轉國家的頹勢、避免兩岸的兵凶戰危？

張亞中說，明天的辯論，早已不是「準備好」與否的問題，而是展現勇氣與氣魄的時刻。真正的領導者必須隨時能上馬作戰，無懼得失，勇往直前。他期待當天在辯論會場上與郝龍斌見面，想聽聽他如何能讓國民黨更壯大、人民更幸福、台灣能有安全，兩岸能有和平。

