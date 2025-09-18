影／鄭麗文搶頭香參選黨主席 盼國民黨展現大黨風範

國民黨主席10月18日改選，今、明兩天開放受理登記。前立委鄭麗文今天搶得頭香，準備好1300萬元與熱情支持者的簇擁下到黨中央辦理登記參選，鄭麗文強調國民黨需要老幹新枝一起形成團隊，他當黨主席就是要打贏選戰下架民進黨，藍白合作完全執政，形成台灣最大主流民意。

鄭麗文表示，她選在918事變來登記是有意義的，在抗戰勝利台灣光復80周年的今天，執政黨居然附和美方講「台灣地位未定論」，如果沒有中華民國哪來民進黨今天吃香喝辣，他們當了中華民國的高官，享盡中華民國給的榮華富貴，如今吃乾抹淨翻臉，忘恩負義背叛國家不可原諒，所以他參選黨主席有很大的使命，希望全黨同志一起保衛中華民國、捍衛中華民國憲法。

鄭麗文提到這次選舉有很多優秀人才競相投入，這是國民黨的堅強陣容，但是這次選舉光靠個人是不夠的，不論是老幹新枝都要形成團隊，才能團結國民黨打贏選戰，希望未來一個月的選戰，國民黨能展現大黨風範，在制度下讓選民選出最優秀的黨主席。 國民黨主席10月18日改選，前立委鄭麗文（右四）今天前往黨中央登記參選，不少支持者到現場為其加油。記者潘俊宏／攝影

