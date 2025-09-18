卓伯源登記參選國民黨主席 拋兩岸人民共同決定「一國良制」

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席10月18日改選，前彰化縣長卓伯源（中）今天前往黨中央登記參選，強調兩岸一定要和平。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席10月18日改選，前彰化縣長卓伯源（中）今天前往黨中央登記參選，強調兩岸一定要和平。記者潘俊宏／攝影

彰化縣前縣長卓伯源今日上午到中央黨部完成登記程序。卓伯源主張，兩岸制度應由兩岸人民共同決定，台灣與中國大陸應該全面互相開放，讓兩地同胞全面的交流、溝通，最後決定出一個最好的制度，也就是「一國良制」。

卓榮泰受訪時說，他一直主張民生、經濟、和平、永續，透過國民黨黨主席當選，推動中華民國新世界的建立。「一個中國」是兩岸和平的基礎，中華民國憲法是「一中憲法」，中國大陸也是「一中憲法」，海峽兩岸應該在一中憲法的共同主張下進行和平交流，重建九二共識與和平穩定、停止敵對的關係，並且全面開放、還政於民，政治制度由人民來決定。

此外，表態參選黨主席的律師李漢中，因不具有曾任中評委、中央委員的參選資格，日前未能領表。李漢中今上午再度前往中央黨部，依然未能完成領表程序。

李漢中受訪時批，前幾天他到黨部向黨主席朱立倫表達善意，卻被視若無睹，置若罔聞，這種歧視基層黨員的行徑比作票還不如。

