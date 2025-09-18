卓伯源登記參選國民黨主席 拋兩岸人民共同決定「一國良制」
彰化縣前縣長卓伯源今日上午到中央黨部完成登記程序。卓伯源主張，兩岸制度應由兩岸人民共同決定，台灣與中國大陸應該全面互相開放，讓兩地同胞全面的交流、溝通，最後決定出一個最好的制度，也就是「一國良制」。
卓榮泰受訪時說，他一直主張民生、經濟、和平、永續，透過國民黨黨主席當選，推動中華民國新世界的建立。「一個中國」是兩岸和平的基礎，中華民國憲法是「一中憲法」，中國大陸也是「一中憲法」，海峽兩岸應該在一中憲法的共同主張下進行和平交流，重建九二共識與和平穩定、停止敵對的關係，並且全面開放、還政於民，政治制度由人民來決定。
此外，表態參選黨主席的律師李漢中，因不具有曾任中評委、中央委員的參選資格，日前未能領表。李漢中今上午再度前往中央黨部，依然未能完成領表程序。
李漢中受訪時批，前幾天他到黨部向黨主席朱立倫表達善意，卻被視若無睹，置若罔聞，這種歧視基層黨員的行徑比作票還不如。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言