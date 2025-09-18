影／郝龍斌當選無法藍白合？羅智強：我不認同
國民黨主席10月18日改選，前立委鄭麗文、立委羅智強、北市前市長郝龍斌、彰化縣前縣長卓伯源今天前往黨中央領表登記。對於外界對郝龍斌曾與民眾黨前主席柯文哲過去不合的批評，羅智強強調這種批評對郝龍斌不公平、不公道。
羅智強表示郝龍斌雖然與柯文哲在台北市長前後任有過不合，但是政治人物之間的恩怨在所難免，我個人在當台北市議員之前也常跟柯文哲有政治交鋒，但是當台北市議員後也跟柯文哲建立不錯的關係，同樣郝龍斌現在從未在柯文哲官司上口出惡言，甚至一直伸援，所以說郝市長不能促成藍白合，這點我不認同。
